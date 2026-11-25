Theo thông tin từ Công an phường Xuân Lộc, khoảng 21h ngày 15/7/2026, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với 3 nhân viên của một nhà hàng tiệc cưới, hai đối tượng đã lôi kéo thêm 26 thanh thiếu niên khác mang theo hung khí như dao, tuýp sắt đến tìm những người này để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Nhóm đối tượng có độ tuổi còn rất trẻ, sinh từ năm 2008 đến năm 2015. Khi kéo đến khuôn viên nhà hàng, các đối tượng đập phá, làm hư hỏng một xe đạp điện. Phát hiện sự việc, lực lượng tuần tra 161 của Công an phường Xuân Lộc nhanh chóng tiếp cận, khiến nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy.

Quá trình truy xét, ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố 7 bị can trong nhóm này về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Xuân Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.