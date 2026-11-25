Người dân trong diện phải di dời sau sự cố trên phố Nguyễn Văn Tuyết nhận được sự quan tâm tận tình của chính quyền và các cơ quan, đoàn thể.

Nhanh chóng ổn định cuộc sống cho 109 hộ dân

Đến trưa 25/11, đã có tổng cộng 98/109 hộ, nhận chìa khóa phòng tại các tòa nhà thuộc khu tái định cư Thượng Thanh, thuộc phường Việt Hưng. Ngay khi tiếp nhận các hộ dân đến tạm cư, các ban, ngành, chính quyền cùng cán bộ Công an phường đã chủ động thăm hỏi, nắm bắt tình hình, hướng dẫn các thủ tục cần thiết, đồng thời quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày.

Ngoài ra, Công an phường Việt Hưng đã huy động 50% quân số có mặt để túc trực và hỗ trợ người dân, đặc biệt tại tầng hầm của cả 4 đơn nguyên đều bố trí lực lượng an ninh cơ sở túc trực ở các bàn đón tiếp để hỗ trợ người dân nhận chỗ ở. Mỗi đơn nguyên đều bố trí hai đầu mối, gồm cán bộ của phường Đống Đa và cán bộ của phường Việt Hưng, để có thể hỗ trợ kịp thời người dân.

Lực lượng chức năng nỗ lực hỗ trợ người dân nhận nhà tạm trong thời gian phải di dời.

Bà Nguyễn Bích Vân, ở phòng 310, nhà E4 vừa nhận căn hộ sáng 25/11 không khỏi xúc động trước sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền phường Việt Hưng cùng các chiến sĩ công an. "Các đồng chí công an hỗ trợ từ ăn uống đến hỏi han thường xuyên có khó khăn gì trong sinh hoạt ở nơi ở tạm không. Các đồng chí rất tuyệt vời”, bà Vân cảm động nói.

Ông Nguyễn Như Phong cùng tòa nhà chia sẻ: "Xảy ra điều này cũng không ai mong muốn cả. Được chuyển sang bên này nhanh chóng và kịp thời chúng tôi cũng rất yên tâm. Mới chuyển sang đây, chúng tôi cũng rất hoang mang, nhưng được các anh công an động viên rằng, có vấn đề gì cứ liên lạc ngay nên chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Cũng mong rằng các cơ quan sớm có thông tin và khắc phục nhanh để chúng tôi được sớm trở về nhà, ổn định lại cuộc sống".

Người dân được các chiến sĩ công an hướng dẫn, hỏi han, động viên.

Sáng sớm 25/11, Hội Phụ nữ phường Việt Hưng cùng người dân trên địa bàn tiếp tục đến khu tạm cư, chuẩn bị và trao nước uống, đồ ăn sáng cho các gia đình. Mỗi hành động dù nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao. Biến cố xảy ra là điều không ai mong muốn, nhưng khi khó khăn, luôn có sự đồng hành, san sẻ từ cộng đồng đến lực lượng chức năng cho thấy tinh thần đoàn kết dân tộc là động lực để mỗi người đều cố gắng khắc phục khó khăn.

Ấm áp nơi những mái nhà tạm cư cho người dân phải di dời

Trong số 109 hộ dân phải di dời sau sự cố trên phố Nguyễn Văn Tuyết, có những trường hợp gia đình có người già người yếu thế. Việc thích nghi với ngôi nhà tạm, môi trường mới không phải dễ dàng với họ. Thế nhưng, lực lượng chức năng đã và đang nỗ lực hết mình hỗ trợ từng người, từng nhà mọi lúc mọi nơi, để dù chỉ là những căn hộ tạm cư nhưng người dân vẫn được thuận tiện nhất trong sinh hoạt.

Sau sự cố xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), kết cấu tòa nhà E3-E4 tập thể Vĩnh Hồ bị ảnh hưởng. Để bảo đảm an toàn, thành phố Hà Nội đã vận động, hỗ trợ 109 hộ dân di dời đến tạm cư tại khu tái định cư Thượng Thanh.

Vợ chồng ông Nguyễn Đức Long và bà Cao Thị Bích Thúy, cư dân căn hộ 302 khu tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết, nằm trong diện phải di dời. Tuổi cao, lại gặp di chứng tai biến đi lại khó khăn, phải sử dụng xe lăn, con cái ở xa, ông Long vô cùng lo lắng khi cuộc sống bị xáo trộn. Khi gia đình chuyển đến nơi tạm cư trong tối 24/11, căn hộ được bố trí ban đầu ở tầng 7, tầng cao nhất của tòa nhà.

Nhận thấy việc đi lại sẽ gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Việt Hưng đã chỉ đạo bố trí chuyển gia đình ông xuống căn hộ tầng 2 để thuận tiện hơn trong sinh hoạt. Lực lượng chức năng đã chung tay giúp vợ chồng ông thu dọn, vận chuyển đồ đạc.

Ông Nguyễn Đức Long xúc động khi được lực lượng chức năng quan tâm.

Ông Nguyễn Đức Long xúc động bày tỏ: "Lực lượng chức năng gần như không nghỉ từ hôm qua đến giờ để hỗ trợ chúng tôi đến nơi ở tạm. Thế nhưng các anh vẫn lo cho chúng tôi từng chai nước, từng bữa ăn, có vấn đề gì các đồng chí công an đều giải thích cặn kẽ để chúng tôi yên tâm".

"Tôi thấy mình được quan tâm như người nhà. Tôi thật sự rất xúc động và cảm ơn tất cả các lực lượng chức năng đã tận tâm, tận lực hỗ trợ các hộ dân của chúng tôi", cầm tay các chiến sĩ công an, ông Long nghẹn ngào.

Thượng tá Vương Quốc Huy, Trưởng Công an phường Việt Hưng, cho biết, ngay trong ngày 24/11, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã được huy động để phối hợp hỗ trợ, đón các hộ dân đến nơi tạm cư. “Chúng tôi xác định, trong thời điểm người dân gặp khó khăn, việc hỗ trợ phải kịp thời, thiết thực, không để các gia đình thiếu thốn trong sinh hoạt, nhất là những trường hợp người già, người bệnh, gia đình chính sách cần được quan tâm đặc biệt”, Thượng tá Vương Quốc Huy chia sẻ.

Trời Hà Nội đang ngày giá rét, ngôi nhà tạm có thể còn nhiều ngổn ngang, thế nhưng mỗi sự sẻ chia ở đây đều cho thấy tình người ấm áp. Trong hoàn cảnh phải rời xa nhà cửa sau một sự cố bất ngờ, sự sẻ chia, đồng hành của chính quyền và các cơ quan, đoàn thể không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp người dân yên tâm hơn trong thời gian chờ đợi phương án xử lý tiếp theo.