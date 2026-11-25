Một vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trong thời gian gần đây cho thấy những hệ lụy đáng lo ngại khi thông tin cá nhân bị nghi sử dụng trái phép để đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn trình báo của bà B.T.C, sinh năm 1980, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, liên quan đến việc thông tin cá nhân của bà bị nghi sử dụng trái phép để đứng tên người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp.

Theo nội dung trình báo, khi làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, bà B.T.C bất ngờ bị từ chối xuất cảnh do liên quan đến khoản nợ thuế của một công ty có địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Qua làm việc với Thuế cơ sở 3 Hưng Yên, bà được thông báo đang đứng tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, với số tiền nợ thuế khoảng 12 tỷ đồng. Điều đáng nói, bà B.T.C khẳng định không biết đến sự tồn tại của doanh nghiệp, không tham gia thành lập, quản lý, điều hành hay thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của công ty. Nghi ngờ thông tin cá nhân đã bị sử dụng để giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, bà đã trình báo cơ quan Công an. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác minh, giải quyết theo quy định pháp luật.

Nguồn: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên

Trước tình trạng này, cơ quan Công an đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn sử dụng trái phép thông tin cá nhân để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Theo cơ quan Công an, việc lợi dụng thông tin và dữ liệu cá nhân khi chưa được sự đồng ý của chủ thể không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong quá trình thực hiện giao dịch dân sự, thủ tục hành chính hoặc sử dụng các dịch vụ trên môi trường điện tử, những thông tin như họ tên, số định danh cá nhân, địa chỉ cư trú và hình ảnh giấy tờ tùy thân có nguy cơ bị thu thập, sử dụng trái phép nếu không được bảo vệ đúng cách.

Theo cảnh báo của cơ quan Công an, các đối tượng thường thu thập thông tin cá nhân thông qua hoạt động mua bán dữ liệu trái phép, khai thác thông tin trên mạng xã hội hoặc giả danh cơ quan Công an, cơ quan Thuế, ngân hàng và các tổ chức cung cấp dịch vụ để yêu cầu người dân cung cấp căn cước công dân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, mã xác thực OTP cùng những thông tin liên quan.

Sau khi có được dữ liệu, các đối tượng sử dụng hoặc làm giả hồ sơ để đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật, đưa thông tin của người khác vào vị trí chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn mà người có thông tin hoàn toàn không hay biết. Đáng lo ngại, những doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở hồ sơ giả mạo có nguy cơ tiếp tục bị lợi dụng để mua bán hóa đơn trái phép, hợp thức hóa giao dịch khống, trốn thuế, gian lận thuế và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi phát sinh nghĩa vụ tài chính, các đối tượng có thể bỏ trốn hoặc bỏ mặc doanh nghiệp với những khoản nợ thuế chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, cơ quan Công an lưu ý, việc thông tin cá nhân xuất hiện trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc người đó đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Trách nhiệm pháp lý phải được xác định trên cơ sở vai trò, hành vi thực tế, yếu tố lỗi, cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan theo quy định pháp luật.

Dù vậy, việc chứng minh bản thân bị lợi dụng thông tin, không biết và không tham gia hoạt động của doanh nghiệp có thể mất nhiều thời gian, công sức. Vì thế, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và sớm phát hiện dấu hiệu bị mạo danh có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế những rủi ro có thể phát sinh.

Liên quan đến việc xử lý các trường hợp đăng ký doanh nghiệp bằng hồ sơ giả mạo, quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ, khi có căn cứ xác định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét và thu hồi giấy tờ đã cấp theo đúng trình tự pháp luật.

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp hoặc đăng tải hình ảnh thẻ Căn cước, thông tin định danh cá nhân lên mạng xã hội hay chuyển cho người không rõ danh tính. Đặc biệt, cần cảnh giác trước những lời đề nghị cho mượn, thuê, mua giấy tờ tùy thân hoặc nhờ đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Người dân cũng không ký vào giấy tờ trống, không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản định danh điện tử, chữ ký số cho người khác; đồng thời cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cơ quan Công an, cơ quan Thuế, ngân hàng nhằm thu thập thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, người dân có thể chủ động tra cứu thông tin doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập doanh nghiệp hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế không do mình thực hiện, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an, đồng thời liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế có liên quan để được kiểm tra, xác minh, giải quyết theo quy định.