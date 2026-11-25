Ngày 25.11, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức quy tập một hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Thống Nhất, xã Gia Phú.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiến hành cất bốc, quy tập hài cốt

Trước đó, từ thông tin do ông Nông Quý Cường (trú tại thôn Tiến Cường, xã Gia Phú) cung cấp, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Phú đã tiến hành khảo sát, xác minh.

Theo ông Cường, khoảng năm 2024 - 2025, trong quá trình thi công tuyến đường từ Bệnh viện thành phố Lào Cai (cũ) đến UBND xã Đồng Tuyển (cũ), đơn vị thi công phát hiện một ngôi mộ và thuê ông thực hiện cất bốc.

Trong quá trình cất bốc, ông nhận thấy hài cốt bên trong được quấn bằng tăng bộ đội. Đối chiếu với đặc điểm tăng quân đội mà cha ruột ông còn lưu giữ, ông nhận định đây có thể là hài cốt bộ đội hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Sau đó, ông đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Thống Nhất thuộc phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai cũ (nay là xã Gia Phú).

Tiến hành các thủ tục quy tập, bảo quản hài cốt liệt sĩ theo quy định

Sau khi xác minh, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tiến hành cất bốc, quy tập hài cốt, đưa về quàn tại nhà quàn của đội ở phường Cam Đường để bảo quản, chăm sóc theo quy định.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là đợt cao điểm do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027). Theo kế hoạch, chiến dịch tập trung rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt trong nước và ở nước ngoài; thu thập, xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân và hài cốt để giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.