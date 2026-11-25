Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 16 thanh thiếu niên. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngày 25/11, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 16 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, rạng sáng 8/11, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại vụ việc gây rối trật tự công cộng tại phường Thanh Khê. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh, truy xét những người liên quan.

Quá trình điều tra xác định, nhóm thanh thiếu niên gồm Trần Đình Vương B., Hồ Công Nguyên K., Lương Trần Đức Mạnh Q. và Nguyễn Đăng N. tập trung tại nhà Q. trên đường Phạm Nhữ Tăng (phường Thanh Khê), chuẩn bị hung khí đi tìm nhóm thanh niên tên "Nam Trân" trên mạng xã hội để đánh nhau.

Nhóm này gọi thêm người, đi trên 4 mô tô, mang theo tuýp sắt gắn lưỡi dao, ná và bình xịt hơi cay. Trên đường di chuyển qua nhiều tuyến phố, nhóm này còn nhặt thêm 2 vỏ chai bia, điều khiển xe với tốc độ trên 80km/giờ, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây mất an ninh trật tự và mất an toàn giao thông.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định một số người trong nhóm còn tham gia vụ việc tương tự vào rạng sáng 2/9. Khi đó, Nguyễn Đức H. rủ nhiều thanh thiếu niên tụ tập ở khu vực bờ hồ trên đường Hà Huy Tập, lấy kiếm và tuýp sắt đi tìm nhóm khác để đánh nhau. Trong quá trình di chuyển, nhóm này nhập thêm một nhóm khác, mang hung khí, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng và vượt đèn đỏ qua nhiều tuyến đường.

Trong số 20 nam thiếu niên liên quan vụ việc, có 4 trường hợp dưới 16 tuổi và 16 trường hợp trên 16 tuổi. Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can.