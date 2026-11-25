Ngày 25/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện vụ việc 2.349 con lợn chứa chất Salbutamol (chất tạo nạc) tại một cơ sở chăn nuôi ở xã Tân An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Toàn bộ số heo, với tổng trọng lượng khoảng 305 tấn, được tạm giữ, giá trị ước tính trên thị trường hơn 15 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Hai bị can gồm Ng.H.Th. (SN 1954) và D.Th.H. (SN 1974), cùng ngụ xã Tân An. Theo điều tra ban đầu, hai người đã bàn bạc, mua chất Salbutamol rồi phối trộn vào thức ăn để cho lợn ăn nhằm tăng trọng nhanh, sau đó xuất bán ra thị trường kiếm lời.

Trước đó, ngày 5/9/2026, kiểm tra cơ sở chăn nuôi của Ng.H.Th. tại ấp Cây Xoài, xã Tân An, lực lượng chức năng phát hiện 2.349 con lợn có chứa chất Salbutamol. Toàn bộ số lợn, với tổng trọng lượng khoảng 305 tấn, được tạm giữ. Giá trị ước tính trên thị trường hơn 15 tỷ đồng.

Các đối tượng chưa kịp tiêu thụ số lợn trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Salbutamol là hoạt chất thuộc nhóm kích thích thụ thể beta-2 adrenergic, được dùng trong y học để giãn phế quản nhưng bị cấm hoàn toàn trong chăn nuôi tại Việt Nam và nhiều quốc gia. Trong chăn nuôi trái phép, chất này bị trộn vào thức ăn để thúc đẩy tăng trọng, giảm mỡ và tăng tỷ lệ nạc. Salbutamol trong thịt lợn có thể gây ảnh hưởng rõ rệt đến tim mạch, huyết áp và các cơ quan, gây biến chứng nghiêm trọng nếu phơi nhiễm ở mức cao.