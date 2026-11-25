Cơ quan chức năng đang khoan lấy mẫu đất ở vùng xáo trộn địa tầng tại khu vực cửa Chánh Tây - Kinh thành Huế. Ảnh: VT

Ngày 25.11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã triển khai công tác khoan thăm dò, lấy mẫu đất tại khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể ở khu vực cửa Chánh Tây - Kinh thành Huế.

Khu vực này từng được lực lượng chức năng khảo sát bằng radar xuyên đất hồi cuối tháng 6 vừa qua và đã phát hiện một số vùng có dấu hiệu xáo trộn địa tầng.

Theo Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, lực lượng chức năng sẽ khoan tại 4 vị trí dọc đường Tôn Thất Thiệp, cạnh cửa Chánh Tây. Trong đó, có 3 mũi trong khu vực có dấu hiệu xáo trộn và một mũi bên ngoài.

Các mẫu đất được lấy từ các vị trí khoan này sẽ được đưa đi phân tích, so sánh, đối chứng. Nếu mẫu đất tại 3 vị trí ở vùng xáo trộn có sự khác biệt với mẫu đất ở vị trí bên ngoài thì cơ quan chức năng sẽ đánh giá để tiến hành đào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Cơ quan chức năng lấy mẫu đất để phân tích, so sánh, đối chứng nhằm phục vụ công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ ở khu vực cửa Chánh Tây. Ảnh: VT

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cho biết, phương pháp khoan lấy mẫu đất để phân tích, so sánh đã được áp dụng tại nhiều địa điểm tìm kiếm mộ liệt sĩ và phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực cửa Chánh Tây - Kinh thành Huế.

Trước đó, ông Lê Văn Lượt (70 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, TP. Huế) đã cung cấp thông tin đến Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế rằng năm 1968, ông đã từng nhìn thấy nhiều bộ đội hy sinh được chôn ở hố bom gần cửa Chánh Tây.

Cơ quan chức năng đã gặp thêm người dân xung quanh khu vực để thu thập thông tin, đồng thời phân tích, đối chiếu các nguồn tư liệu; trong đó, đã tìm được tài liệu liên quan còn lưu trữ ở Hoa Kỳ cho thấy khả năng cao có mộ liệt sĩ tập thể ở khu vực trên.

Tháng 6.2026, các đơn vị chuyên môn của Bộ Quốc phòng đã phối hợp, hỗ trợ Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại cửa Chánh Tây và một số khu vực khác ở Kinh thành Huế.