Ngày 25.11, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ để phá đá.

Danh tính các đối tượng là Lường Văn Cầm (SN 1983, trú tại bản Mường Chùm) và Quàng Văn Phanh (SN 1975, trú tại bản Búng Diễn), cùng trú tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La.

Hai đối tượng bị bắt quả tang và thu giữ vật chứng

Trước đó, khoảng 8h ngày 17.11, tại khu vực Thủy điện Nậm Pàn 5 (bản Chón, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La), lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đang sử dụng vật liệu nổ để phá đá.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1,59kg thuốc nổ ANFO, 12 viên pin và khoảng 20m dây điện.

Qua quá trình mở rộng xác minh, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm 0,43kg thuốc nổ và 37 kíp nổ.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Người dân được khuyến cáo không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời báo lại ngay khi phát hiện hành vi vi phạm.