Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4-2024 đến tháng 5-2025, Lê Thị Thu Huyền lợi dụng mối quan hệ bạn bè với bà H.T.M.A. (SN 1987, trú phường Hoài Nhơn Nam) để đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Đối tượng Lê Thị Thu Huyền vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Kịch bản này của Huyền đã tạo được lòng tin của người bạn, kết quả bà A. nhiều lần cho Huyền vay tiền. Bằng thủ đoạn trên, Huyền đã chiếm đoạt của bà A. số tiền hơn 5,2 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định, sau khi nhận được tiền, Huyền không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng như thông tin đưa ra khi vay tiền mà dùng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân, và mất khả năng hoàn trả cho bị hại.

Đáng chú ý, đối tượng còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân khác. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những cá nhân đã từng cho Lê Thị Thu Huyền vay tiền, có giao dịch chuyển tiền hoặc có thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Huyền chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai (qua điều tra viên Phạm Anh Kiệt, số điện thoại: 0375.717.679) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.