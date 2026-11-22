Thất bại đầu tiên của đội tuyển Hà Lan sau 3 trận thắng và 2 trận hòa dưới tài điều binh của Xavi diễn ra trên sân Olympic của thành phố Berlin khá cay nghiệt. Chơi ngang ngửa trong hiệp đầu và có đến hai cơ hội suýt vươn lên dẫn trước nhưng càng về cuối, đội khách lại bị thủng lưới từ các tình huống cố định, các pha dàn xếp mạch lạc của đội chủ nhà.

Trong đó, nhận bốn bàn thua trong 18 phút là nỗi tổn thương hiếm thấy trong hành trình thi đấu xưa nay của “cơn lốc màu da cam”. Nó khiến nhiều người nhớ lại thất bại nặng nề 0-7 trước CHLB Đức gần 70 năm trước (năm 1959). Có người Hà Lan nào không day dứt vì vị đắng này trên sân cỏ!

Sau phút tự nhận trách nhiệm lớn nhất và gửi lời xin lỗi đến cổ động viên nhà, chuyên gia người Tây Ban Nha bảo rằng dù cảm nhận nỗi hổ thẹn trước cú vấp khó tin trong sự nghiệp nhưng bản thân hiểu mình phải nhận ra bài học cần thiết để cùng tập thể đứng dậy. “Nhiều điều sẽ phải thay đổi, trong đó tâm lý thi đấu, tinh thần vào trận là điều thiết yếu!”, giọng Xavi nghiêm trang.

Ông không đổ lỗi về phía cầu thủ mà nhận trách nhiệm về sự lơi lỏng của mình về cách chuẩn bị tinh thần cho cả tập thể trước lúc bước vào cuộc đọ sức quyết định với kình địch lớn. Ở sân Olympic, học trò của ông lắm lúc như quên rằng mình đang đối đầu với một đối phương nổi tiếng về bản lĩnh và sức mạnh tinh thần.

Chính đội trưởng Dumfries thừa nhận anh và đồng đội tỏ ra yếu kém trong tranh chấp với đối thủ, nhiều vị trí nhìn ngó nhau, dẫn đến bất đồng về trách nhiệm khi đương đầu ở nhiều tình huống.

Việc thiếu vắng hai hạt nhân then chốt ở hàng thủ và tuyến giữa - trung vệ Virgil van Dijk và tiền vệ Frenkie de Jong - không hề được Xavi và học trò mình đem ra biện minh cho vấp ngã: “Đối thủ chơi hay hơn và giành chiến thắng xứng đáng. Chúng tôi học nhiều điều và hiểu mình cần thay đổi!”.

Đó là góc nhìn mạnh dạn, quyết liệt với tinh thần thẳng thắn sửa đổi để tiến bộ. Ba ngày trước vấp ngã ở Berlin, cũng trên đấu trường này, Hà Lan thắng áp đảo Hy Lạp với tỉ số 7-0.

Thật có lý khi có người bảo giữa hai cuộc đọ sức này, người Hà Lan nên cảm ơn những gì diễn ra trên đất Đức. Đó là góc nhìn chân thành ngay thẳng của những người muốn thấy đội tuyển yêu thích của mình vững chãi bước về phía trước, không chỉ ở vòng tứ kết diễn ra vào 4 tháng tới mà còn vì hành trình xa hơn tìm lại thời vàng son của một đội tuyển từng quán quân châu lục.

Lối điều binh, cách biến đổi nhiệm vụ cho vài vị trí then chốt nhằm tạo đột biến trong tấn công và làm lúng túng hàng phòng ngự đối phương sau khoảng nghỉ giữa hai hiệp là kinh nghiệm mà Xavi hẳn vừa tìm thấy trong năng lực cầm quân của người đối nhiệm Jurgen Klopp.

Thoát khỏi dư vị cay đắng của một trận thua đậm, nhà cầm quân trẻ chịu học hỏi này sẽ tiếp nhận thêm một thông điệp rạch ròi từ phát biểu của Klopp sau cuộc thư hùng: “Một trận thắng với tỉ số cách biệt không đồng nghĩa với việc mọi trắc trở của bản thân mình đã được giải quyết êm xuôi mà luôn cần nhìn ngắm để cải thiện nhằm bước tới!”.

Chiêm nghiệm này đến với viên thuyền trưởng đội tuyển Đức sau lúc ông bảo rằng chiến thắng ấy đến với ông tựa một cơn mơ…