Rạng sáng 21/11 (giờ Việt Nam), chuyến làm khách của Al Nassr tới sân King Abdullah Sports City (Jeddah) gặp Al Ahli diễn ra đầy kịch tính. Đây là trận đấu đầu tiên của Cristiano Ronaldo ở cấp độ CLB kể từ sau khi anh chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha hồi đầu tháng 11.

Cristiano Ronaldo ghi bàn nhưng cũng đá hỏng phạt đền trong trận Al-Nassr thua Al-Ahli. Ảnh: Al-Nassr↵

Đội khách nhập cuộc đầy hưng phấn và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 14. Nhận đường kiến tạo của Joao Felix, Ronaldo tung cú vô-lê hiểm hóc vào góc xa hạ gục thủ thành Edouard Mendy. Pha lập công này nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao 41 tuổi lên con số 986, giúp anh tiến thêm một bước tới cột mốc 1.000 bàn thắng.

Chỉ 4 phút sau bàn mở tỷ số, cơ hội nhân đôi cách biệt đến với Al Nassr khi hậu vệ Nawaf Al-Boushail bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Ronaldo lại dứt điểm đưa bóng đập trúng cột dọc trái bật ra, trước khi Ângelo Gabriel đá bồi không thành công. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tiền đạo người Bồ Đào Nha sút hỏng 2 quả phạt đền liên tiếp trên mọi đấu trường.

Phản ứng của C.Ronaldo sau khi đá hỏng phạt đền (Ảnh: X).

Bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt, Al Nassr đã phải trả giá đắt trước sức ép mạnh mẽ của đội chủ nhà. Sau khi bàn thắng của Merih Demiral bị VAR từ chối ở phút 31 do lỗi phạm lỗi với thủ môn Bento, Al Ahli vẫn có được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp một nhờ cú dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo Galeno sau pha kiến tạo từ Ivan Toney.

Bước sang hiệp hai, thế trận đảo chiều hoàn toàn theo hướng có lợi cho đội chủ nhà. Phút 71, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Facundo Tello xác định cầu thủ Al Nassr phạm lỗi với Demiral trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, tiền đạo Ivan Toney dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1 cho Al Ahli.

Chỉ 4 phút sau, từ quả đá phạt góc chuẩn xác của Galeno, trung vệ Roger Ibanez bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Bento, ấn định chiến thắng ngược dòng 3-1 cho đội chủ sân King Abdullah Sports City.

Trắng tay rời Jeddah, nhà đương kim vô địch Al Nassr nhận thất bại thứ hai tại Saudi Pro League mùa giải 2026/27. Thầy trò HLV Al Nassr tạm giậm chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 28 điểm, kém đội đầu bảng Al-Hilal 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, 3 điểm quan trọng giúp Al Ahli vươn lên vị trí thứ 4 với 24 điểm, trực tiếp phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch.