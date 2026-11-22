Sau khi để Gabriel Martinelli chuyển sang thi đấu cho Al-Hilal tại giải VĐQG Saudi Arabia, HLV Mikel Arteta xác định việc bổ sung một ngôi sao đẳng cấp ở hành lang cánh trái là nhiệm vụ ưu tiên để phục vụ mục tiêu cạnh tranh danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Vinicius Jr nhanh chóng được đưa vào tầm ngắm của đội chủ sân Emirates cho kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027 hoặc chậm nhất là mùa hè năm 2027.

Vinicius Jr lọt vào tầm ngắm Arsenal (ảnh: SunSport).

Tuy nhiên, kế hoạch của đội bóng thành London đang gặp trở ngại lớn từ phía Real Madrid. Theo tiết lộ của nhà báo Josep Pedrerol trên chương trình El Chiringuito de Jugones, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tuyên bố sẽ từ chối mọi lời đề nghị có giá trị dưới 150 triệu euro (tương đương khoảng 125 triệu bảng).

Nguồn tin này khẳng định Real Madrid không có ý định chủ động bán chân sút người Brazil. Thương vụ chỉ được đặt lên bàn đàm phán trong trường hợp chính Vinicius Jr chủ động đệ đơn xin rời sân Santiago Bernabeu để tìm kiếm thử thách mới.

Vị thế của Real Madrid trong thương vụ này được củng cố vững chắc nhờ bản hợp đồng dài hạn đến mùa hè năm 2032 mà đôi bên vừa ký gia hạn hồi đầu tháng 8/2026. Ràng buộc kéo dài gần 6 năm giúp đại diện La Liga nắm hoàn toàn thế chủ động và không chịu bất kỳ áp lực tài chính nào buộc phải nhả người.

Bên cạnh rào cản từ thượng tầng, HLV trưởng José Mourinho cũng thể hiện quan điểm muốn giữ chân cậu học trò. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đề nghị ban lãnh đạo Real Madrid khước từ các lời tiếp cận dành cho Vinicius Jr, đồng thời động viên tiền đạo 26 tuổi gác lại những ồn ào bên ngoài sân cỏ để tập trung tối đa cho chuyên môn.

Trong phòng thay đồ đội bóng Hoàng gia, trung vệ kỳ cựu Antonio Rüdiger cũng công khai ủng hộ người đồng đội ở lại. Trả lời phỏng vấn The Athletic, tuyển thủ Đức nhấn mạnh: "Rất rõ ràng là chúng tôi cần Vinicius — một Vinicius đạt thể trạng và tinh thần tốt nhất. Cậu ấy là nhân tố quan trọng của đội bóng."

Xét về mặt phong độ, Vinicius Jr đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải 2026/27 khá chật vật trong màu áo CLB khi mới ghi được 1 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo sau 12 lần ra sân trên mọi đấu trường, đồng thời phải cạnh tranh quyết liệt suất đá chính với tân binh Yan Diomande sau án treo giò. Dẫu vậy, ngôi sao sinh năm 2000 vừa kịp giải tỏa áp lực khi bùng nổ với 5 pha lập công sau 2 trận giao hữu quốc tế trong đợt tập trung tháng 11 cùng đội tuyển Brazil (lập cú đúp vào lưới Nhật Bản và ghi hat-trick trước Singapore).

Trước mức định giá khổng lồ và thái độ kiên quyết từ Real Madrid, bộ phận tuyển trạch của Arsenal buộc phải kích hoạt các phương án dự phòng. Theo đó, ba cái tên trẻ giàu tiềm năng gồm Kenan Yildiz (Juventus), Kevin Schade (Brentford) và Antonio Nusa (RB Leipzig) đã được đưa vào danh sách theo dõi thay thế trong trường hợp Pháo thủ không thể phá vỡ thế bế tắc ở thương vụ Vinicius Jr.