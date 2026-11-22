Chủ nhà Newcastle bước vào vòng đấu thứ 11 Ngoại hạng Anh ở vị trí khá khiêm tốn, khi “Chích chòe” đang đứng thứ 12 với 12 điểm, thành tích khá khiêm tốn so với kỳ vọng vào đầu mùa giải. Áp lực dành cho HLV Matthias Jaissle gia tăng sau chuỗi 4 thất bại trong 5 trận trên mọi đấu trường. Trận hòa Fulham 1-1 trước kỳ nghỉ quốc tế giúp đội bóng vùng Tyneside tạm thời giảm bớt sức ép, nhưng sự ổn định cần thiết vẫn chưa tạo dựng được như mùa giải trước. Lối chơi của Newcastle cũng đang thiếu đi sự bùng nổ từng giúp họ trở thành đối thủ khó chịu. Đặc biệt, việc để thủng lưới trong 14 trận sân nhà liên tiếp tại Premier League là vấn đề đáng lo ngại, khi “Chích chòe” phải tiếp đón hàng công của “Pháo thủ”.

Ở chiều ngược lại, Arsenal hành quân tới St James’ Park ở vị trí dẫn đầu BXH, với 27 điểm sau 10 trận, gồm 9 chiến thắng và chỉ 1 thất bại. Đây là thành tích khởi đầu tốt nhất của họ kể từ mùa 2022/23. Đáng chú ý, hàng công của “Pháo thủ” đã ghi 15 bàn, còn hàng phòng ngự thì mới chỉ để thủng lưới 5 bàn, ít nhất giải đấu. Arsenal không cần những chiến thắng cách biệt để khẳng định sức mạnh, nhưng đội bóng của HLV Mikel Arteta thường ưu tiên sự kiểm soát, tính tổ chức và khả năng bảo vệ lợi thế. Có thể nhận thấy, dù gặp đối thủ nào, thay vì liên tục đẩy cao nhịp độ để tìm kiếm nhiều bàn thắng, Arsenal lại thi đấu chặt chẽ, thực dụng để bảo toàn kết quả mỗi khi vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, dù nắm nhiều lợi thế về phong độ, sự ổn định và chất lượng tổ chức chiến thuật, nhưng Arsenal chắc chắn vẫn phải chịu nhiều áp lực từ khán đài St James’ Park.

Và đúng như dự đoán, Arsenal đã có một trận đấu thực sự vất vả trước Newcastle. Dù cho "Pháo thủ" đã có bàn thắng dẫn trước vào phút 34, khi Havertz có đường chọc khe thông minh cho Eze phá bẫy việt vị băng xuống sút tung lưới Newcastle. Tuy nhiên, “Chích chòe” đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Phút thứ 49, Osula kiến tạo cho Barnes ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm sút tung lưới Arsenal, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Có bàn thắng gỡ hòa, Newcastle thi đấu vô cùng khởi sắc. Đội chủ sân St James’ Park hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với nhiều pha uy hiếp cầu môn David Raya.

Và điều gì đến cũng phải đến. Vào phút 62, từ pha đá phạt góc, một tình huống lộn xộn đã diễn ra trước khung thành Arsenal, Thiaw chớp thời cơ đá bồi cự ly rất gần nâng tỷ số lên 2-1 cho Newcastle. Lợi thế dẫn bàn được “Chích chòe” duy trì hơn 15 phút, với bản lĩnh của nhà ĐKVĐ, Arsenal đã có bàn gỡ vào phút thứ 78. Từ pha phản công mẫu mực, Madueke nhận bóng bên cánh phải rồi rẽ vào trung lộ sút chân trái gỡ hòa 2-2 cho “Pháo thủ”. Với kết quả này, Arsenal tiếp tục đứng vững ở ngôi đầu BXH Ngoại hạng Anh, còn chủ nhà Newcastle họ chỉ có thể tiếc nuối vì nếu tận dụng tốt những cơ hội, “Chích chòe” đã có thể buộc “Pháo thủ” tay trắng ra về.