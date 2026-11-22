Real Madrid ngược dòng nghẹt thở

Real Madrid chỉ thua 1 trong 24 lần gần nhất gặp Celta ở La Liga, nhưng thất bại ấy đến ngay tại Bernabeu mùa trước. Ký ức đó dường như vẫn đeo bám đội chủ nhà khi trận đấu bắt đầu, trong khuôn khổ vòng 13 La Liga 2026/27, dù trên ghế huấn luyện là Jose Mourinho.

Celta Vigo bất ngờ dẫn trước. Ảnh: AS

Mới hơn 5 phút, Javi Galan bứt tốc bên cánh trái rồi chuyền cho Williot Swedberg đang băng lên. Cầu thủ người Thụy Điển căng ngang qua mặt khung thành để Hugo Duran xoạc chân đệm bóng vào lưới.

Real Madrid kiểm soát bóng vượt trội sau bàn thua nhưng vấp phải hàng thủ Celta Vigo thi đấu chắc chắn. Đại diện xứ Galicia thậm chí suýt nhân đôi cách biệt khi Swedberg nhận bóng trong tư thế trống trải trong vòng cấm, song cú sút của anh chỉ đưa bóng vào mép lưới bên.

“Los Blancos” khó nhận ra là đội đã ghi 23 bàn trong 7 trận gần nhất. Trong 10 phút cuối hiệp 1, đội quân của Mourinho có cơ hội gỡ hòa khi trọng tài cho hưởng phạt đền sau pha va chạm nhẹ giữa Javi Rodriguez và Kylian Mbappe.

Tiền đạo người Pháp tự mình thực hiện nhưng lại bấm bóng qua xà ngang lên khán đài. Đây là lần thứ hai anh đá hỏng phạt đền mùa này (hỏng 6 trong 28 lần kể từ khi anh khoác áo Real Madrid trên mọi mặt trận).

Mbappe đá phạt đền gửi bóng lên khán đài. Ảnh: AS

Mourinho tìm cách vực dậy đội bóng trong giờ nghỉ, nhưng phải đến khi ông thay cùng lúc 3 cầu thủ, trong đó có Vinicius Junior, sức ép của Real Madrid mới thực sự tăng lên.

Phút 66, Vinicius xộc vào vòng cấm rồi chuyền ngang cho Mbappe, người sau đó nhả bóng để Jude Bellingham sút chìm vào góc khung thành từ rìa vòng cấm, gỡ hòa 1-1.

Một bàn thắng ý nghĩa khi Bellingham kỷ niệm cột mốc 100 trận thi đấu tại La Liga, với 38 pha lập công. Trước anh, chỉ có hai cầu thủ Anh vượt qua con số này: David Beckham (116 trận; 13 bàn thắng) và Gary Lineker (103; 42).

Vinicius, tác giả của 5 bàn cho Brazil trong đợt tập trung đội tuyển vừa qua, tiếp tục góp công vào bàn quyết định dù bản thân không tự lập công.

Sau pha kéo bóng mạnh mẽ của Bellingham, Vinicius nhận bóng bên trái rồi tạt chính xác cho Carlos Espi - người vừa vào sân chỉ ít phút đó.

Espi lại sắm vai “thần tài” của Mourinho. Ảnh: AS

Cú đánh đầu cận thành rất căng của Espi bị Ionuț Radu cản phá, nhưng “thần tài” của Mourinho kịp ập vào đá bồi, ấn định chiến thắng 2-1.

Đây là bàn thứ 4 của Espi khi vào sân từ ghế dự bị, với chỉ 6 cú sút chính xác. Không cầu thủ dự bị nào ở 5 giải hàng đầu châu Âu có hiệu suất như vậy.

Real Madrid tiếp tục gây sức ép lên Barcelona sau chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường - thành tích tốt nhất kể từ tháng 9/2022, khi Carlo Ancelotti còn dẫn dắt CLB.

Hai đội hiện có cùng điểm, trong khi đội bóng xứ Catalunya sẽ có trận tiếp Villarreal lúc 20h hôm nay trên sân Camp Nou.

Thông tin trận đấu Real Madrid 2-1 Celta Vigo:

Ghi bàn:

Real Madrid: Bellingham 66’, Espi 85’.

Celta Vigo: Duran 6’.

Đội hình xuất phát:

Real Madrid (4-1-4-1): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Konate, Carreras; Camavinga; Guler, Bellingham, Bernardo Silva, Diomande; Mbappe.

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lago, Marcos Alonso; Galan, Moriba, Burcio, Carreira; Hugo Alvarez, Duran, Swedberg.