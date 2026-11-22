SHB Đà Nẵng bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình sau thất bại 0-1 trước đội cuối bảng TP. Đồng Nai ở vòng 7. Kết quả này khiến đội bóng sông Hàn tiếp tục đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng với 9 điểm sau 7 vòng đấu. Trước tình hình đó, ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định thay đổi vị trí HLV trưởng, bổ nhiệm ông Lee Young Jin thay thế ông Lê Đức Tuấn.

Chiến lược gia người Hàn Quốc từng là trợ lý của HLV Park Hang Seo tại đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2017-2022. Trận đấu với Ninh Bình sẽ là màn ra mắt của ông trên cương vị thuyền trưởng SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng đã từng chia điểm với Ninh Bình ở lượt về V.League 2025/26. Ảnh: VPF

Ở trận đấu này, SHB Đà Nẵng sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Võ Nguyên Hoàng do chấn thương. Chân sút này dự kiến phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2026. Ngoài trường hợp trên, các cầu thủ còn lại đều đang tập luyện và sẵn sàng cho cuộc tiếp đón đội bóng cố đô. Những gương mặt như Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Ngọc Hiệp, Văn Sơn, Bryan Ly, Lopez hay Ivan Saponjic được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội hình của đội chủ nhà.

Ở phía đối diện, Ninh Bình đang có 13 điểm và đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vừa tìm lại niềm vui chiến thắng khi vượt qua Bắc Ninh với tỷ số 2-1 ở vòng đấu gần nhất, sau hai thất bại liên tiếp trước Công an TP.HCM và Hà Nội FC.

Ninh Bình sở hữu lực lượng có chiều sâu với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Ở tuyến giữa, Hoàng Đức giữ vai trò tổ chức và điều tiết lối chơi, trong khi những cái tên như Lê Phát, Quốc Việt, Tiến Anh cùng các ngoại binh Lucao, Friday và Romeu Martins mang đến nhiều phương án tấn công. Lối chơi kiểm soát bóng, chủ động gây sức ép của đội khách sẽ là thử thách đáng kể đối với hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng.

Xét về lịch sử đối đầu, hai đội đã có 4 lần chạm trán tại V.League và giải hạng Nhất. SHB Đà Nẵng giành 1 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại trước Ninh Bình.

Với SHB Đà Nẵng, cuộc so tài trên sân Chi Lăng không chỉ là cơ hội tìm lại điểm số sau trận thua TP. Đồng Nai mà còn đánh dấu bước khởi đầu mới cùng HLV Lee Young Jin. Trong khi đó, Ninh Bình hướng đến mục tiêu chiến thắng để duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu BXH.

Đội hình dự kiến

SHB Đà Nẵng: Bùi Tiến Dũng, Ngọc Hiệp, Matias Fracchia, Vũ Văn Sơn, Hồng Phúc, Việt Hoàng, Bryan Ly, Yvo Calleros, Joel Pissano, Kalvin Lương, Ivan Saponjic.

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Romeu, Lucas Turci, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Lê Phát, Quốc Việt, Friday, Lucao.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 8 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ của SHB Đà Nẵng

Phong độ của Ninh Bình

Thành tích đối đầu giữa hai đội