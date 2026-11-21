Highlights Đồng Nai 1-3 CLB Hà Nội Chiều 21/10, CLB Hà Nội nhẹ nhàng đánh bại chủ nhà Đồng Nai 3-1 tại vòng 8 V.League 2026/27.

Đồng Nai mở tỷ số ngay phút thứ 4 trên sân nhà Bình Phước trong trận đấu mà Nguyễn Công Phượng vắng mặt ở danh sách đăng ký thi đấu và chỉ ngồi xem trên khán đài. Dù vậy, chủ nhà vẫn khởi đầu không tệ.

Nguyễn Quốc Lộc tạt bóng tầm thấp từ cánh phải. Trong nỗ lực cắt bóng, hậu vệ U23 Việt Nam Nguyễn Anh Tiệp vô tình đá về lưới nhà, khiến Quan Văn Chuẩn nhận bàn thua đầu. Anh Tiệp vừa cùng U23 Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku. Trước đó, trung vệ sinh năm 2006 từng lên U17 Việt Nam.

Đây mới là bàn thắng thứ hai của Đồng Nai ở V.League 2026/27. Ảnh: CLB Đồng Nai.

Bàn thắng sớm tạo điều kiện để Đồng Nai lùi về sân nhà, tập trung phòng ngự và chơi kỷ luật cũng như chờ đợi cơ hội phản công bằng những đường chuyền vượt tuyến. Khi có cơ hội, đội chủ nhà thường khai thác vào vị trí hậu vệ phải của Đỗ Hùng Dũng, người vốn có sở trường tiền vệ trung tâm.

Hà Nội cầm bóng nhiều và cố gắng tấn công biên, nhưng hiếm khi đưa được bóng vào vùng cấm đối phương do đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng phòng thủ đông quân số, áp sát quyết liệt, vào bóng mạnh và sẵn sàng phạm lỗi sớm để phòng ngự từ xa.

Phút 36, sau nhiều nỗ lực lên bóng, Hà Nội gỡ hòa. Nguyễn Hai Long bứt tốc ở cánh trái rồi tạt bổng. Yuval Sade ập vào đánh đầu tung lưới Phạm Văn Phong từ khoảng cách khoảng 6 m. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của hiệp một. Hiệp đầu kết thúc với tỷ số 1-1.

Ngay đầu hiệp hai, Bùi Tiến Dụng mắc lỗi khi cố rê qua Nguyễn Văn Quyết. Bóng đến chân Hai Long. Tiền vệ sinh năm 2000 đột phá từ cánh trái đi vào trong, rồi cứa lòng vào góc xa. Bóng bay hiểm và khó chịu, Văn Phong bất lực đứng sững lại rồi nhận bàn thua trước cú sút đẹp mắt của Hai Long.

Sau khi Hà Nội nâng tỷ số lên 2-1, Đồng Nai buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Đội khách tiếp tục tấn công hòng ghi thêm bàn để tạo khoảng cách an toàn và kết liễu đối thủ. Hai đội tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn nhưng Hà Nội là đội duy nhất có thể tiếp tục ghi bàn. Phút 90+5, Văn Phong đẩy được cú sút mạnh của Hồ Thanh Minh, nhưng không thể cản phá pha lao vào đá bồi của Lê Xuân Tú. Số 25 là nhân tố ấn định thắng lợi 3-1 cho Hà Nội và đặt dấu chấm hết cho hy vọng có điểm của Đồng Nai.

3 điểm này giúp CLB Hà Nội leo lên hạng 6 với 12 điểm, còn kém ngôi đầu 7 điểm. Còn Đồng Nai vẫn đứng bét bảng với 4 điểm.

Xếp hạng V.League sau loạt trận tối 21/11. Đồ họa: VPF.