Lê Trọng Đại Nhân cho rằng đây là thử thách không nhỏ đối với U17 Việt Nam, nhất là khi đội tuyển lần đầu góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup. Dù vậy, toàn đội đã nhập cuộc với sự tự tin, tinh thần đoàn kết và quyết tâm hướng đến chiến thắng.

Đại Nhân quyết tâm cùng các đồng đội giành kết quả tích cực ở 2 trận đấu còn lại tại vòng bảng. Ảnh: VFF

“U17 Bỉ là á quân châu Âu nên kết quả này phần nào phản ánh chất lượng của đối thủ. Chúng em đã chơi tốt, nỗ lực hết mình. Nếu may mắn hơn một chút, U17 Việt Nam có thể đã gỡ hòa 3-3”, tiền đạo thuộc biên chế Thể công Viettel chia sẻ.

Theo Đại Nhân, khoảng thời gian sau bàn mở tỷ số là giai đoạn khó khăn khi U17 Bỉ thể hiện ưu thế về thể lực, tốc độ và khả năng dứt điểm. Các cầu thủ Việt Nam phải nỗ lực duy trì sự tập trung để thích ứng với cường độ thi đấu cao.

Dù chưa có được kết quả như mong muốn, Đại Nhân tin tưởng đội tuyển sẽ tiếp tục cải thiện để hướng đến mục tiêu giành ít nhất một chiến thắng ở vòng bảng.

Sỹ Bách ghi siêu phẩm vào lưới U17 Bỉ. Ảnh: VFF

Trong khi đó, Sỹ Bách không giấu được niềm hạnh phúc khi trở thành cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026. Đáng chú ý, pha lập công ở phút thứ 4 vào lưới U17 Bỉ lại đến theo cách khá bất ngờ.

“Em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Em muốn dành bàn thắng này tặng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thực ra, em chỉ định sút vào cột để chờ bóng bật ra, tìm kiếm cơ hội từ tình huống bóng hai. Em không nghĩ cú sút ấy lại trở thành bàn thắng”, Sỹ Bách chia sẻ.

Tiền đạo 17 tuổi cho biết bàn thắng không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội khi đối đầu một đối thủ được đánh giá cao. Sau hiệp 1, HLV Cristiano Roland đã động viên, ghi nhận nỗ lực của các học trò và yêu cầu toàn đội tiếp tục thực hiện đúng đấu pháp.

Xếp hạng bảng G sau lượt trận đầu tiên. Ảnh: VFF

Thất bại 2-3 là kết quả đáng tiếc, nhưng màn trình diễn trước U17 Bỉ cho thấy U17 Việt Nam có cơ sở để hướng đến những thử thách tiếp theo.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ gặp U17 New Zealand ngày 23.11, trước khi đối đầu U17 Mali vào ngày 26.11.

Đây là hai cơ hội quan trọng để đội tuyển hiện thực hóa mục tiêu giành chiến thắng, đồng thời tạo dấu ấn trong lần đầu dự World Cup.