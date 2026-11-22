Trong chiến thắng gần nhất của Nam Định trước Hải Phòng, Văn Toàn tiếp tục không được đăng ký. Đây có thể nói là thông tin không vui cho những ai yêu mến tiền đạo Văn Toàn.

Tiền đạo Văn Toàn đã phải trải qua quãng thời gian dài rời xa sân cỏ vì chấn thương. Sau ca phẫu thuật rách sụn chêm vào tháng 8/2025, tiền đạo sinh năm 1996 mất nhiều tháng để điều trị và hồi phục. Đến cuối tháng 2 năm nay, anh mới trở lại tập luyện với bóng, trước khi có những phút thi đấu đầu tiên vào giai đoạn cuối mùa 2025/2026.

Trở lại sân cỏ vào cuối mùa giải trước sau quãng thời gian dài dưỡng thương, Văn Toàn lại tiếp tục vắng mặt đáng tiếc trong thời gian qua. Ảnh: CLB Nam Định

Sự trở lại ấy dù chưa thực sự trọn vẹn vẫn mang đến tín hiệu tích cực. Với một cầu thủ có lối chơi dựa nhiều vào tốc độ, khả năng di chuyển và những pha bứt phá, việc trở lại thi đấu sau chấn thương dài hạn là điều không dễ dàng. Văn Toàn cần thời gian để tìm lại cảm giác bóng, nhịp độ thi đấu cũng như sự tự tin vốn có. Những phút xuất hiện trên sân cuối mùa trước vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn con số thống kê đơn thuần.

Tuy nhiên, niềm vui trở lại chưa kéo dài như mong đợi. Mùa giải mới đã bắt đầu được 8 vòng, nhưng Văn Toàn lại chưa thể xuất hiện trong đội hình Nam Định. Điều đó khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, nhất là khi anh vừa trải qua một hành trình dài để tìm đường trở lại sân cỏ. Sau những tháng ngày điều trị, tưởng như mọi thứ đã dần tốt lên, nhưng tiền đạo quê Hải Dương vẫn phải tiếp tục ngồi ngoài, và điều trị chấn thương.

Hiện tại, Văn Toàn vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, và vẫn cần thêm thời gian để tái xuất sân cỏ.

Văn Toàn từng là một trong những tiền đạo giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến của bóng đá Việt Nam. Anh vẫn còn những giá trị riêng, nhưng chấn thương đã khiến hành trình tiếp tục khẳng định bản thân trở nên khó khăn hơn. Sau lần trở lại đầy hy vọng vào cuối mùa trước, người hâm mộ có lý do để chờ Văn Toàn thêm một lần tìm lại chính mình. Đó không phải hành trình dễ dàng, nhưng điều đáng mong đợi nhất vẫn là ngày tiền đạo này được thi đấu thường xuyên, thay vì tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi.