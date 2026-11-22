Tiếng la ó vang lên trên sân Etihad sau trận hòa Fulham 1-1 hôm 21/11. Man City trải qua 41 ngày không thắng tại Premier League, chỉ giành một điểm trong 12 điểm tối đa. Hàng loạt sai lầm phòng ngự khiến đội bóng của Enzo Maresca trả giá, nhưng vấn đề đáng lo hơn nằm ở tuyến giữa được đầu tư tới 326,6 triệu bảng.

Theo The Telegraph, Man City sở hữu hàng tiền vệ đắt giá nhất thế giới, song vẫn chưa tìm được cách kết hợp những cầu thủ có chất lượng hàng đầu. Maresca liên tục điều chỉnh nhân sự, thay đổi vai trò của các tiền vệ nhưng chưa tạo được sự ổn định. Hệ quả là Man City có thể kiểm soát bóng và tạo cơ hội, nhưng thường xuyên để đối thủ khai thác khoảng trống khi chuyển sang phòng ngự.

Trận hòa Fulham thuộc vòng 11 Premier League hôm 21/11 phơi bày rõ nghịch lý ấy. Trong khi Man City cần đến bàn thắng của Elliot Anderson để tránh thất bại, đội khách lại chơi gắn kết hơn nhờ hàng tiền vệ có chi phí xây dựng thấp hơn nhiều.

Có tiền vệ giỏi nhưng thiếu sự kết hợp

Anderson là điểm sáng hiếm hoi của Man City. Cầu thủ được chiêu mộ với giá 116 triệu bảng ghi bàn gỡ hòa bằng cú vô lê hiểm hóc, đưa bóng vào góc thấp khung thành sau khi Fulham phá bóng từ một tình huống cố định.

Pha lập công giúp Anderson phần nào giải tỏa áp lực sau chiếc thẻ đỏ trong màu áo tuyển Anh ở đợt tập trung quốc tế. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh cũng đặt Maresca trước một bài toán khó về chiến thuật.

Elliot Anderson ghi bàn gỡ hòa trước Fulham, nhưng hàng tiền vệ Man City vẫn chưa tìm được sự cân bằng.

Anderson có khả năng chơi thấp nhất hàng tiền vệ, giữ bóng và điều tiết nhịp độ. Nhưng khi được đẩy lên cao, anh cũng cho thấy khả năng xâm nhập vùng cấm và dứt điểm. Những phẩm chất ấy khiến tiền vệ người Anh trở nên đa năng, đồng thời buộc Maresca phải cân nhắc đâu mới là vị trí phù hợp nhất.

"Hôm nay là lần đầu tiên từ đầu mùa, chúng tôi sử dụng Anderson trong vai trò tiền vệ tấn công. Cậu ấy xâm nhập vùng cấm, ghi bàn tuyệt vời và có thêm ba hoặc bốn tình huống nguy hiểm", HLV Man City nhận xét.

Maresca thừa nhận đội bóng vẫn đang thử nghiệm để tìm sự cân bằng. Theo ông, các cầu thủ cần thêm thời gian hiểu nhau, trong khi ban huấn luyện phải xác định cách bố trí phù hợp để Man City duy trì phong độ ổn định.

Vấn đề nằm ở chỗ mỗi lựa chọn đều kéo theo một sự điều chỉnh khác. Khi Anderson đá cao hơn, Ayyoub Bouaddi phải lùi xuống đảm nhiệm vị trí tiền vệ phòng ngự. Enzo Fernandez, một trong những cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League, phải bắt đầu trận đấu trên ghế dự bị.

Nếu sử dụng Fernandez cùng Anderson, Maresca lại phải cân nhắc việc phân chia nhiệm vụ tổ chức tấn công. Cả hai đều muốn tham gia nhiều vào các pha lên bóng, nhưng đội hình vẫn cần một cầu thủ giữ vị trí để bảo vệ hàng thủ.

Tuyến giữa trị giá gần 327 triệu bảng của Man City chưa mang lại hiệu quả tương xứng với khoản đầu tư.

Sự hiện diện của Rayan Cherki khiến bài toán phức tạp hơn. Tiền vệ người Pháp sở hữu khả năng sáng tạo nổi bật, đặc biệt trong những pha xử lý ở khu vực giữa hai tuyến. Tuy nhiên, nếu trao cho Cherki một vị trí tự do, Man City phải bảo đảm những cầu thủ còn lại đủ sức duy trì cự ly và thu hồi bóng khi đối thủ phản công.

Maresca vì vậy không đơn giản phải chọn ba hay bốn tiền vệ xuất sắc nhất. Ông cần tìm những người có thể bổ sung điểm mạnh và bù đắp hạn chế cho nhau. Một hàng tiền vệ gồm toàn cầu thủ giỏi cầm bóng chưa chắc vận hành hiệu quả nếu thiếu người sẵn sàng giữ vị trí và làm công việc phòng ngự.

Sự tương phản xuất hiện ngay trong trận gặp Fulham. Sander Berge, cầu thủ được đội khách chiêu mộ với giá 20 triệu bảng, lại là gương mặt nổi bật ở trung tuyến. Tiền vệ người Na Uy không sở hữu mức phí chuyển nhượng gây chú ý, nhưng đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao và góp phần giúp Fulham duy trì sự cân bằng.

Man City có nhiều cầu thủ đắt giá hơn, nhưng Fulham lại cho thấy sự rõ ràng trong cách tổ chức. Đội bóng của Alvaro Arbeloa biết khi nào cần giữ vị trí, áp sát và tận dụng khoảng trống đối phương để lại.

Khác biệt ấy khiến khoản đầu tư 326,6 triệu bảng của Man City trở thành chủ đề tranh luận. Giá trị chuyển nhượng có thể phản ánh kỳ vọng dành cho từng cá nhân, nhưng không bảo đảm họ sẽ phối hợp tốt khi cùng xuất hiện trên sân.

Man City trải qua bốn vòng Premier League liên tiếp không thắng, khiến sức ép lên HLV Enzo Maresca ngày càng lớn.

Tuyến giữa khiến hàng thủ trả giá

Những khó khăn của Man City còn thể hiện rõ khi đội bóng mất quyền kiểm soát. Trong hệ thống của Maresca, các hậu vệ thường được khuyến khích dâng cao để tạo thêm lựa chọn chuyền bóng ở tuyến giữa. Marc Guehi là một trong những cầu thủ được giao nhiệm vụ này.

Cách bố trí giúp Man City tăng quân số khi triển khai tấn công, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về khả năng bọc lót. Khi một hậu vệ rời vị trí, các tiền vệ phải sẵn sàng che chắn khoảng trống phía sau. Nếu bóng bị mất và đối thủ lập tức phản công, hàng thủ có nguy cơ phải đối mặt những tình huống bất lợi.

Fulham khai thác tốt vấn đề ấy. Rodrigo Muniz ghi bàn sau một pha phản công, kết thúc bằng cú dứt điểm vào góc cao khung thành. Man City có nhiều cầu thủ tham gia triển khai bóng nhưng không ngăn được đối phương chuyển trạng thái và tạo cơ hội.

Bàn thua còn phản ánh điểm yếu kéo dài của đội bóng. Man City bị dẫn trước trong cả bốn trận không thắng gần nhất. Khi liên tục phải rượt đuổi tỷ số, họ buộc phải đẩy cao đội hình, tăng tốc tấn công và càng dễ để lộ khoảng trống.

"Chúng tôi đang làm sai điều gì đó. Khi bị dẫn trước, các cầu thủ bắt đầu vội vàng và điều ấy không tốt cho đội bóng. Chúng tôi phải tìm cách giữ sạch lưới", Maresca thừa nhận.

Enzo Maresca phải giải quyết những bất ổn ở tuyến giữa trước cuộc đối đầu quan trọng với Arsenal.

Phát biểu của HLV người Italy cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở khả năng phòng ngự của các hậu vệ. Man City cần một tuyến giữa đủ ổn định để hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm, đồng thời nhanh chóng ngăn đối thủ phản công.

Anderson có thể giúp đội kiểm soát bóng khi đá thấp, nhưng điều ấy đồng nghĩa Man City phải hy sinh phần nào khả năng xâm nhập vùng cấm của anh. Ngược lại, nếu sử dụng Anderson như một tiền vệ tấn công, Maresca cần tìm người đủ tin cậy để bảo vệ khu vực phía sau.

Không có lựa chọn nào hoàn hảo, đặc biệt khi Fernandez, Bouaddi và Cherki cũng cần được bố trí trong những vai trò phù hợp. Đây chính là thách thức lớn nhất của Maresca: biến tập hợp những tiền vệ chất lượng thành một hệ thống có thể vận hành ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Fulham cho thấy sự hiệu quả không nhất thiết đến từ những bản hợp đồng đắt giá. Trước trận đấu, Arbeloa nhắc các học trò rằng đội bóng đã thua Man City 20 lần liên tiếp, nhưng thành tích trong quá khứ không quyết định cuộc đối đầu hiện tại. Các cầu thủ Fulham đáp lại bằng màn trình diễn tự tin, kiên nhẫn và có tổ chức.

Cuối tuần tới, Man City sẽ đối đầu Arsenal, đội đang dẫn đầu Premier League. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng với Maresca, bởi những khoảng trống mà Fulham tận dụng hoàn toàn có thể trở thành điểm yếu nghiêm trọng trước một đối thủ có chất lượng tấn công cao hơn.

Sau bốn vòng liên tiếp không thắng, Man City cần nhiều hơn một sự điều chỉnh nhân sự. Maresca phải xác định rõ vai trò từng tiền vệ, cải thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự và giúp đội bóng duy trì thế trận mà không phụ thuộc vào những khoảnh khắc xuất sắc của cá nhân.

Man City chi gần 327 triệu bảng để sở hữu những tiền vệ hàng đầu. Nhưng muốn trở lại cuộc đua vô địch, họ phải giải quyết một vấn đề cơ bản hơn: những cầu thủ giỏi cần được đặt trong một hệ thống phù hợp, thay vì chỉ xuất hiện cùng nhau trên sân.

Highlights Manchester City 1-1 Fulham Tối 21/11, Manchester City và Fulham hòa nhau 1-1 tại vòng 11 Premier League 2026/27.