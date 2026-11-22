Theo kết quả bốc thăm, nội dung đồng đội nam có 4 đội, gồm: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Lào Cai. Ở nội dung nữ, các đội Hà Nội, Gia Lai, TP.HCM và Tuyên Quang sẽ cạnh tranh huy chương.

Nhà thi đấu Thể dục thể thao – Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa đã sẵn sàng cho những cuộc tranh tài tại môn bóng ném trong nhà. Ảnh: BTC

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng loại để xác định thứ hạng, chọn những đội xuất sắc vào bán kết và chung kết.

Ngày khai mạc 22.11, giải đấu mở màn với hai trận nữ: TP.HCM gặp Gia Lai lúc 14 giờ và Tuyên Quang đối đầu Hà Nội lúc 16 giờ. Ngày 23.11, nội dung nam chính thức khởi tranh với hai cặp đấu Đà Nẵng – Hà Nội (14 giờ) và Lào Cai – TP.HCM (16 giờ).

Vòng loại diễn ra đến hết ngày 26.11. Sau ngày nghỉ 27.11, các trận bán kết được tổ chức vào ngày 28.11, trước khi bước vào các trận tranh huy chương và lễ bế mạc vào chiều 29.11.

Giải đấu hứa hẹn diễn ra những cuộc tranh tài hấp dẫn. Ảnh: VHF

Trước ngày thi đấu, Ban tổ chức đã tiến hành họp chuyên môn, bốc thăm và thống nhất các nội dung liên quan đến điều lệ, công tác trọng tài, giám sát cũng như kế hoạch tổ chức với đại diện 6 đơn vị tham dự.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, từ thảm thi đấu, hệ thống ánh sáng, âm thanh đến các phòng chức năng. Các phương án bảo đảm an ninh, giao thông, y tế và xe cứu thương cũng được bố trí sẵn sàng.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng lực lượng tham dự có chất lượng, môn bóng ném trong nhà được kỳ vọng sẽ mang đến những trận đấu quyết liệt, góp phần tạo nên không khí sôi động tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.