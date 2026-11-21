Đến gần 9h ngày 21/11, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa một đoạn hẻm 107 đường Liên khu 4-5, phường Bình Tân (TPHCM) để khắc phục sự cố ô tô công nghệ tông gãy trụ điện ven đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, ô tô công nghệ mang biển kiểm soát 50H-834.xx di chuyển trong hẻm 107 theo hướng ra đường Liên khu 4-5. Khi đến khu vực trên, chiếc xe bất ngờ lao về phía trước, tông mạnh vào trụ điện nằm sát đường.

Cú va chạm khiến phần chân trụ điện bị gãy, lớp bê tông bong tróc, để lộ khung sắt bên trong. Toàn bộ thân trụ nghiêng hẳn sang một bên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Tại hiện trường, ô tô công nghệ bị hư hỏng nặng phần đầu, túi khí bên trong xe bung ra sau cú va chạm. May mắn, tài xế không bị thương trong vụ việc.

Nhận được tin báo, công an địa phương phối hợp Đội CSGT An Lạc nhanh chóng có mặt, tổ chức phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường và điều tiết việc đi lại nhằm bảo đảm an toàn.

Nhân viên ngành điện lực cũng được huy động đến hiện trường để kiểm tra tình trạng trụ điện, triển khai phương án xử lý sự cố. Đến khoảng 9h cùng ngày, công tác khắc phục vẫn đang được các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện.

Trao đổi tại hiện trường, đại diện Công ty Điện lực Bình Phú cho biết đơn vị tiến hành ngắt điện có kiểm soát tại khu vực xảy ra sự cố để thay thế trụ điện bị hư hỏng.

Theo dự kiến, việc sửa chữa, thay trụ điện mới hoàn tất trong khoảng 2 giờ, nhằm sớm khôi phục cấp điện, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.