Trước đối thủ đứng thứ 9 thế giới, cô trò HLV Thanh Khiết có cơ hội kiểm chứng năng lực, nhận diện hạn chế và tìm kiếm những phương án chiến thuật cho chặng đường phía trước.

Việc liên tiếp đối đầu một đội bóng có trình độ chuyên môn, nền tảng thể lực và khả năng tổ chức vượt trội là phép thử cần thiết đối với đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam (phải) có 2 trận đấu bổ ích trước đội tuyển nữ Nga. Ảnh: VFF

Những bàn thua trong hiệp 1, đặc biệt khi đối phương khai thác hiệu quả các khoảng trống ở khu vực phòng ngự, cho thấy đội tuyển vẫn cần cải thiện khả năng duy trì sự tập trung, bọc lót và kiểm soát tình huống trước sức ép liên tục.

Khoảng cách không chỉ nằm ở kỹ thuật cá nhân mà còn thể hiện qua tốc độ xử lý, khả năng phối hợp và sự chính xác trong những thời điểm quyết định. Khi đối thủ đẩy cao nhịp độ, các cầu thủ Việt Nam chưa thực sự duy trì được sự ổn định trong tổ chức phòng ngự, qua đó để Nga tạo lợi thế lớn.

Dù bị dẫn trước với cách biệt lớn, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần không buông xuôi. Hai bàn thắng ở hiệp 2 là điểm sáng đáng chú ý, đặc biệt khi xuất phát từ sự chủ động pressing, tranh chấp và tận dụng những tình huống bóng gần khung thành đối phương.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số của đội tuyển sau tình huống gây áp lực khiến đối thủ phản lưới nhà, cùng pha lập công của Phương Anh, cho thấy pressing tầm cao có thể trở thành vũ khí hữu ích nếu được triển khai đồng bộ, đúng thời điểm.

Các cô gái áo đỏ đã có thêm những va chạm bổ ích để hoàn thiện mình hơn. Ảnh: VFF

Đây cũng là cơ sở để ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện phương án tấn công, thay vì chỉ tập trung phòng ngự trước những đối thủ mạnh.

Việc sử dụng power-play ngay đầu hiệp 2 cũng giúp đội tuyển có thêm trải nghiệm thực tế về phương án tấn công đặc biệt. Tuy nhiên, chiến thuật này đòi hỏi khả năng phối hợp chính xác, kiểm soát bóng tốt và hạn chế tối đa sai sót, những yếu tố cần tiếp tục được cải thiện.

Hai trận đấu với Nga không đơn thuần là kết quả thắng thua. Quan trọng hơn, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có cơ hội nhìn rõ giới hạn hiện tại để điều chỉnh, tích lũy bản lĩnh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Những bài học từ cuộc “thử lửa” này sẽ có giá trị nếu được chuyển hóa thành sự tiến bộ thực chất trong quá trình chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế sắp tới.