Vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27 tiếp tục mang đến những kết quả bất ngờ. Arsenal và Manchester City cùng đánh rơi điểm, trong khi Chelsea nhận thất bại nặng nề ngay trên sân nhà. Loạt trận ngày 22/11 sẽ tiếp tục với cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Liverpool và Manchester United.

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Kết quả Ngoại hạng Anh mới nhất ngày 22/11

Bảy trận đấu diễn ra tối 21/11 và rạng sáng 22/11 (giờ Việt Nam) đã khép lại. Đáng chú ý nhất là thất bại 1-4 của Chelsea trước Leeds United và trận hòa 2-2 giữa Newcastle với Arsenal.

Arsenal có bàn mở tỷ số nhờ công Eberechi Eze ở phút 33, nhưng Newcastle ghi liền hai bàn trong hiệp hai để dẫn ngược 2-1. Noni Madueke sau đó lập công ở phút 78, giúp đội khách giữ lại một điểm.

Chelsea gây thất vọng lớn khi để Leeds United thắng 4-1 ngay tại Stamford Bridge. Noah Okafor ghi hai bàn cho đội khách, trong khi Dominic Calvert-Lewin và Brenden Aaronson cũng góp tên lên bảng tỷ số.

Manchester City tiếp tục gặp khó khăn khi chỉ hòa Fulham 1-1 trên sân nhà. Trái lại, Tottenham giành chiến thắng 2-0 trước Ipswich, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất ngày 22/11

Sau loạt trận vừa kết thúc, Arsenal vẫn dẫn đầu với 28 điểm sau 11 trận. Brighton và Man City cùng có 22 điểm, nhưng Brighton xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn và còn một trận chưa đấu.

Chelsea rơi xuống vị trí thứ 8 với 16 điểm. Liverpool đứng thứ 5 và còn cơ hội cải thiện thứ hạng ở trận đấu tối nay.

Đáng chú ý, Manchester United đang xếp áp chót với 8 điểm sau 10 trận. Một kết quả thuận lợi trước Liverpool sẽ giúp đội bóng thành Manchester cải thiện tình hình, nhưng nhiệm vụ này không dễ dàng khi họ phải làm khách tại Anfield.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 22/11

Theo lịch thi đấu vòng 11, hai trận đấu sẽ diễn ra trong tối và đêm 22/11, với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United.

Trận Liverpool gặp MU thu hút sự chú ý khi hai đội đang ở những vị trí rất khác nhau trên bảng xếp hạng. Liverpool có 18 điểm và đứng thứ 5, trong khi MU mới giành được 8 điểm.

Trước đó, Brighton sẽ làm khách trên sân Hull City. Nếu giành chiến thắng, Brighton có thể rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm, khiến cuộc đua đầu bảng thêm hấp dẫn.

Vòng 11 sẽ khép lại bằng trận Brentford gặp Everton lúc 3h00 ngày 24/11 theo giờ Việt Nam.