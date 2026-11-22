Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; Bộ Giáo duc-Đào tạo; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; UBND thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự lễ khai mạc Đại hội.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X.

Đại hội TDTT toàn quốc là sự kiện thể thao quy mô lớn nhất cả nước, 4 năm tổ chức một lần nhằm đánh giá sự phát triển của phong trào TDTT, công tác đào tạo, huấn luyện, thành tích thi đấu của các ngành, địa phương. Thông qua Đại hội nhằm phát hiện, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia thi đấu ở các đấu trường thể thao khu vực, châu Lục và thế giới.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X được tổ chức từ ngày 14/11 đến 12/12 tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận quy tụ 36 đoàn thể thao của 34 tỉnh, thành phố và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tranh tài ở 48 môn thi với tổng cộng 973 bộ huy chương.

Đồng chí Lê Xuân Lợi cùng lãnh đạo các tỉnh, thành, ngành tham dự lễ khai mạc Đại hội.

Tham dự Đại hội, Đoàn thể thao thành phố Bắc Ninh có 285 vận động viên cùng 56 huấn luyện viên của 29 môn thể thao. Trong đó, riêng môn Golf thi đấu bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Mục tiêu của thể thao Bắc Ninh tại Đại hội là giành hơn 90 huy chương các loại, trong đó có từ 30 huy chương vàng trở lên, đứng trong Top 10 các tỉnh, thành phố và ngành tham dự.

Đến hết ngày 21/11, Đoàn thể thao Bắc Ninh có 4 môn hoàn thành thi đấu. Môn đua thuyền giành 3 huy chương vàng. Môn Judo giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương đồng. Môn Kich boxing giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Môn karate giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Với 18 huy chương các loại, Đoàn Bắc Ninh hiện xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng, xếp thứ 5 sau các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và Hải Phòng.

Chương trình nghệ thuật Chào mừng với chủ đề "Khát vọng vinh quang" được dàn dựng công phu .

Nhằm động viên, khích lệ tỉnh thần thi đấu của các vận động viên, chiều tối ngày 21/11 đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cùng lãnh đạo các Sở ngành đến thăm đội tuyển đá cầu. Với 16 vận động viên trong đội tuyển dưới sự hướng dẫn của 3 huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, đội tuyển đá cầu thi đấu ở các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam bãi biển, đồng đội nữ bãi biển. Mục tiêu đội tuyển đá cầu đề ra giành từ 2 huy chương vàng trở lên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi trao tặng kinh phí động viên đội tuyển đá cầu.

Đồng chí Lê Xuân Lợi ân cần thăm hỏi đời sống, điều kiện tập luyện của đội tuyển, động viên Ban huấn luyện và các vận động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thi đấu giành thành tích cao nhất để mang vinh quang về cho quê hương. Trong thi đấu cần tuân thủ nghiêm giáo án của Ban huấn luyện, quy định của Đại hội, thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực.

Đại điện ban huấn luyện và vận động viên đội tuyển đá cầu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cá nhân đồng chí Lê Xuân Lợi và lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch, hứa quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất.

Đồng chí Lê Xuân Lợi cùng lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với đội tuyển đá cầu.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Xuân Lợi tặng kinh phí động viên đội tuyển đá cầu 20 triệu đồng. Đại diện lãnh đạo Hội Golf thành phố tặng đội tuyển và Ban huấn luyện 22 triệu đồng.