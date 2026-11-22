Sabalenka hai lần góp mặt ở chung kết Grand Slam trong năm 2026, nhưng đều thất bại trước Elena Rybakina. Ảnh: @arynasabalenka.

Aryna Sabalenka (sinh năm 1998) là tay vợt chuyên nghiệp người Belarus, từng giữ vị trí số một thế giới trên bảng xếp hạng đơn nữ của Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA). Cô sở hữu 4 danh hiệu Grand Slam, gồm hai chức vô địch Australian Open (2023, 2024) và hai lần đăng quang tại US Open (2024, 2025).

Ngoài tennis, Sabalenka cũng dành thời gian cho những sở thích cá nhân như xem phim và đọc sách.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2026, cô chia sẻ bản thân là người không thường xuyên đọc sách. Đôi khi, tay vợt có hứng thú với việc đọc trong vài tháng, nhưng thường buồn ngủ ngay khi mở sách. Vì vậy, Sabalenka thích xem phim và các chương trình trên Netflix hơn.

Tay vợt cho biết thỉnh thoảng đọc sách trước khi ngủ, nhưng thường quá mệt mỏi sau một ngày dài. Cô dễ mỏi mắt chỉ sau vài trang sách và hài hước thừa nhận cảm thấy ngượng khi thấy các đồng nghiệp đọc hết cuốn này sang cuốn khác, trong khi bản thân chưa bao giờ giỏi việc học hay đọc sách.

Một trong những cuốn sách để lại ấn tượng với Sabalenka là Into the Magic Shop (Bước vào cửa hiệu nhiệm màu), hồi ký của James R. Doty, bác sĩ phẫu thuật thần kinh người Mỹ. Tác phẩm giúp cô thay đổi cách suy nghĩ và kiểm soát cảm xúc khi thi đấu.

Theo Sports Illustrated, Sabalenka tìm đọc tác phẩm sau khi nhiều người bạn liên tục giới thiệu. Cuốn sách kể về hành trình trưởng thành của Doty, đồng thời đề cập đến thiền định, khả năng điều chỉnh suy nghĩ và kiểm soát cảm xúc.

Sau hai thất bại ở chung kết Australian Open và Roland-Garros 2025, Sabalenka tìm thấy trong cuốn sách những lời khuyên hữu ích để vượt qua áp lực và giữ bình tĩnh khi thi đấu. Cô đặc biệt quan tâm các bài tập hít thở và phương pháp hạn chế suy nghĩ quá mức, qua đó học cách bình tĩnh hơn trong những thời điểm căng thẳng.

Trong cuộc phỏng vấn với Esquire năm nay, tay vợt cho biết đã áp dụng những kỹ thuật này sau thất bại tại bán kết Wimbledon 2025. Trước buổi họp báo, cô dành thời gian hít thở sâu để ổn định cảm xúc.

Sabalenka sau đó bảo vệ thành công danh hiệu US Open 2025. Nhìn lại hành trình này, cô cho biết những bài học trong Into the Magic Shop đã giúp bản thân giữ bình tĩnh và tự tin hơn khi thi đấu.

Aryna Sabalenka quan tâm đến các tác phẩm như tiểu thuyết, sách tâm lý và hồi ký. Ảnh: Momo Bookstore, Ngoc Anh Tran.

Ngoài sách về tâm lý, Sabalenka còn đọc nhiều thể loại khác nhau, bao gồm tiểu thuyết kinh điển, truyện tình cảm.

Theo hồ sơ trên website của Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA), The Count of Monte Cristo (Bá tước Monte Cristo) của nhà văn Pháp Alexandre Dumas là cuốn sách yêu thích của Sabalenka.

Tay vợt cũng từng đọc The Alchemist (Nhà giả kim) của nhà văn Brazil Paulo Coelho và The Seven Husbands of Evelyn Hugo (Bảy người chồng của Evelyn Hugo), tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Taylor Jenkins Reid.

Trong thời gian tham dự giải đấu tại Abu Dhabi, Sabalenka từng mang The Subtle Art of Not Giving a Fck (Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm)* của tác giả Mỹ Mark Manson ra bãi biển đọc. Cuốn sách giúp cô nhận ra cuộc sống còn nhiều điều quan trọng ngoài tennis.

Ngoài tiểu thuyết và sách phát triển bản thân, Sabalenka còn quan tâm đến hồi ký của các doanh nhân. Cô từng đọc Shoe Dog (Gã nghiện giày) của Phil Knight, nhà đồng sáng lập Nike, thương hiệu đồ thể thao Mỹ, và nhận xét câu chuyện khởi nghiệp của tác giả mang lại nhiều cảm hứng.

Trong mùa giải năm nay, Sabalenka tiếp tục duy trì phong độ cao với 3 chức vô địch tại Brisbane, Indian Wells và Miami. Cô cũng hai lần góp mặt ở chung kết Grand Slam, gồm Australian Open và US Open, nhưng đều thất bại trước Elena Rybakina.

Đáng chú ý, thất bại tại US Open khiến Sabalenka không thể bảo vệ danh hiệu, đồng thời đánh mất vị trí số 1 thế giới sau phần lớn mùa giải dẫn đầu bảng xếp hạng của WTA.

Tại hai giải Grand Slam còn lại, cô dừng bước ở tứ kết Roland-Garros và vòng 4 Wimbledon. Sabalenka khép lại mùa giải mà không giành thêm danh hiệu Grand Slam nào, đồng thời đứng thứ 3 thế giới, sau Elena Rybakina và Mirra Andreeva.