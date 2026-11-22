Federico Chiesa dành bàn thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh cho Diogo Jota.

Phút 88 tại Anfield ngày 15/8/2025, hàng thủ Bournemouth phá quả tạt của Mohamed Salah chưa dứt khoát. Federico Chiesa, vào thay Florian Wirtz ít phút trước, vô-lê ngay trong vùng cấm. Bóng bay vào lưới trước khán đài Kop.

Liverpool vừa để Bournemouth gỡ từ 0-2 thành 2-2, nay lại vượt lên nhờ Chiesa. Salah ấn định chiến thắng 4-2 trong thời gian bù giờ.

Chiesa dành bàn đầu tiên của mình ở Ngoại hạng Anh cho Diogo Jota. Liverpool hôm ấy đá trận chính thức đầu tiên tại Anfield kể từ khi Jota và em trai Andre Silva qua đời. Gia đình hai anh em có mặt trên khán đài.

“Tôi muốn tin Diogo ở đâu đó quanh đây, giúp tôi ghi bàn”, Chiesa nói. Anh cũng cảm ơn các CĐV đã hát vang tên mình.

Gần 14 tháng sau, Chiesa lại xuất hiện ở phút 88 tại Anfield. Anh vào thay Bradley Barcola khi Liverpool còn 10 người và đã bị Man City dẫn 3-0. Đến trước cuộc tiếp đón MU lúc 23h30 ngày 22/11, Opta vẫn ghi nhận Chiesa chỉ có lần ra sân ấy ở Ngoại hạng Anh mùa 2026/27, với hai phút thi đấu.

26 lần ra sân, một lần đá chính

Ở Euro 2020, Chiesa từng giành suất đá chính bằng những gì làm được khi vào sân từ ghế dự bị. Trận gặp Áo ở vòng 1/8, HLV Roberto Mancini tung anh vào khi tỷ số còn là 0-0. Chiesa mở tỷ số trong hiệp phụ.

Đến bán kết, Chiesa đá chính trước Tây Ban Nha, ngoặt bóng ở rìa vùng cấm rồi cứa lòng vào góc xa. UEFA chọn anh là cầu thủ hay nhất trận. Italy sau đó vô địch, còn Chiesa có tên trong đội hình tiêu biểu của giải.

Federico Chiesa đang tìm lại chỗ đứng trên hàng công Liverpool.

Tháng 1/2022, Chiesa đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái và phải phẫu thuật. Anh trở lại và ghi chín bàn ở Serie A 2023/24.

Hè ấy, hợp đồng với Juventus chỉ còn một năm và Chiesa vắng mặt trong hai vòng đầu dưới thời tân HLV Thiago Motta. Liverpool mua anh với giá 12 triệu euro, thanh toán trong bốn năm tài chính, kèm tối đa 3 triệu euro phụ phí. Chiesa kể anh nhận lời ngay sau khi Giám đốc thể thao Richard Hughes và HLV Arne Slot gọi điện.

Mùa đầu ở Anh, Chiesa chơi 104 phút qua sáu trận Ngoại hạng Anh. Mùa sau, anh ra sân 26 lần, trong đó có đúng một lần đá chính.

Theo Opta, 26 trận ấy cộng lại chỉ được 315 phút, trung bình khoảng 12 phút mỗi lần ra sân. Cả hai bàn của anh đến từ ghế dự bị. Sau cú vô-lê vào lưới Bournemouth, anh gỡ hòa trước Crystal Palace ở phút 87, trong trận Liverpool cuối cùng thua 1-2.

Slot có lý do để gọi Chiesa khi cần thêm một người dứt điểm cuối trận. Và vai trò ấy theo anh suốt mùa. Trong mùa Serie A cuối cùng ở Juventus, Chiesa có 25 lần đá chính và chơi hơn 2.200 phút. Qua hai mùa trọn vẹn ở Ngoại hạng Anh, tổng thời gian thi đấu của anh chưa bằng năm trận đủ 90 phút.

Khi cả ghế dự bị cũng khó giữ

Chiesa chấn thương từ giai đoạn chuẩn bị mùa này. Trước trận Man City, Andoni Iraola cho biết anh mới tập lại cùng một nhóm nhỏ. Khi Alexander Isak và Cody Gakpo vắng mặt, Iraola chọn Lewis Koumas đá chính lần đầu ở Ngoại hạng Anh rồi đưa Rio Ngumoha vào ở phút 75. Chiesa chờ thêm 13 phút mới được gọi. Anh trở lại đúng lúc Liverpool có thêm những lựa chọn trên hàng công.

Từng góp công giúp Italy vô địch Euro 2020, Chiesa giờ phải chờ cơ hội ở Anfield.

Barcola, tân binh từ PSG, được Iraola đánh giá cao vì chơi được ở cả hai cánh lẫn vị trí trung phong. Theo Liverpool Echo, sau trận Man City, Chiesa vắng mặt trong danh sách thi đấu ở ba trong bốn vòng kế tiếp và ngồi dự bị cả trận thắng Chelsea tại Cúp Liên đoàn. Anh cũng không có tên trong danh sách đăng ký vòng phân hạng Champions League.

“Cậu ấy đã sai khi đến Liverpool”, cựu tuyển thủ Italy Angelo Di Livio nói với Retesport cuối tháng 10. Ông vẫn muốn Roma chiêu mộ Chiesa vì anh chơi được ở hai cánh, và tin Gian Piero Gasperini có thể giúp anh trở lại đội tuyển.

Hôm 9/11, Mancini cho biết đã nói chuyện nhiều lần với Chiesa. Ông vẫn tính đến khả năng gọi lại học trò 29 tuổi nếu anh tìm lại thể trạng sau quãng thời gian ít thi đấu.

Chiesa có mặt ở sân tập Kirkby hôm 18/11, bốn ngày trước khi MU đến Anfield. Theo Liverpool Echo, trận gặp MU mở đầu chuỗi chín trận trong 28 ngày của Liverpool, trong đó có cuộc tái ngộ Bournemouth ở tứ kết Cúp Liên đoàn.

Lịch đấu ấy cho Iraola dịp xoay vòng và cho Chiesa cơ hội được chơi nhiều hơn. Nếu số phút của anh vẫn ít ỏi sau đợt này, câu hỏi khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 mở cửa sẽ là Chiesa còn có thể chờ bao lâu ở Anfield.