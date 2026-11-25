Trước tình trạng ùn tắc kéo dài tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm, Tp.Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông. Một trong những giải pháp được triển khai là lắp đặt hệ thống hơn 6.200 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo kế hoạch, dự án được Công an Tp.Hà Nội phối hợp triển khai tại các tuyến giao thông trọng điểm, nút giao phức tạp và những khu vực cần tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự. Quá trình bàn giao, lắp đặt thiết bị dự kiến diễn ra từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Toàn bộ hệ thống dự kiến hoàn thiện, đưa vào triển khai chính thức trong năm 2027.

Ảnh minh họa.

Hệ thống camera AI có khả năng phát hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, dừng, đỗ xe trái phép. Bên cạnh đó, dữ liệu hình ảnh thu thập được còn hỗ trợ nhận diện mật độ phương tiện, tình hình lưu thông tại các tuyến đường, nút giao và cảnh báo những khu vực có nguy cơ ùn tắc.

Từ nguồn dữ liệu này, lực lượng chức năng có thêm căn cứ để đánh giá tình hình giao thông, xác định các điểm có nguy cơ ùn tắc và lựa chọn phương án điều tiết, phân luồng phù hợp.

Đáng chú ý, hệ thống camera AI được nghiên cứu, thiết kế và phát triển tại Việt Nam, tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh thông minh trực tiếp trên thiết bị. Giải pháp hướng tới nâng cao năng lực xử lý dữ liệu, hỗ trợ giám sát và nhận diện các tình huống liên quan đến giao thông, an ninh, trật tự.

Theo thông tin từ đơn vị triển khai, sản phẩm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật giao thông QCVN 05:2024/BCA và đã được Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát giao thông.