Sau khi tăng cường xuống phía nam, khối không khí lạnh sẽ dần ổn định về cường độ trong đêm nay và bắt đầu suy yếu từ ngày mai. Thời tiết miền Bắc chuyển biến theo hướng khô ráo hơn, trong khi mưa lớn vẫn tiếp diễn tại một số địa phương miền Trung.

Tại Bắc Bộ, đêm nay, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Sang ngày mai, không khí lạnh suy yếu, nắng xuất hiện trở lại, giúp thời tiết ban ngày trở nên dễ chịu hơn.

Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đới gió đông bắc tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết khu vực. Trong đêm, Hà Tĩnh vẫn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sang ngày mai, mưa giảm, trời tiếp tục rét.

Tại Quảng Trị, thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, do tác động kết hợp của đới gió đông bắc, điều kiện địa hình và đới gió đông trên cao, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to và dông trong đêm nay và sáng mai, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, mưa tại Quảng Trị và phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có xu hướng giảm trong ngày mai.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục ổn định, ban ngày có nắng, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối và đêm.