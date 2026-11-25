Điểm sạt lở trên Quốc lộ 49. (Ảnh: Quang Tiến)

Đáng chú ý, tuyến đường 74 cũng đang bị hư hỏng, trong khi đây là tuyến đường còn lại để lưu thông lên A Lưới. Vì vậy, việc Quốc lộ 49 bị sạt lở khiến giao thông kết nối khu vực vùng cao này gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo xã A Lưới 5, ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã tổ chức phong tỏa khu vực sạt lở, không cho người dân qua lại để bảo đảm an toàn. Lực lượng Công an cũng đã đặt biển cấm đường, cảnh báo các phương tiện không lưu thông qua vị trí nguy hiểm.

Quốc lộ 49 đã cấm đường từ 14 giờ chiều nay (25/11). (Ảnh: Quang Tiến)

Đại diện Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã điều động phương tiện, máy móc đến hiện trường để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở và khôi phục giao thông. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường lớn, khả năng đến tối 25/11 vẫn chưa thể thông tuyến.

Đáng chú ý, vị trí Km61+250 từng xảy ra sạt lở trong đợt mưa lớn hồi tháng 10/2025. Việc sạt lở tái diễn tại đây tiếp tục đặt ra nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến kết nối trung tâm thành phố Huế với vùng cao A Lưới trong mùa mưa lũ.