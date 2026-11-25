Ứng dụng camera AI giám sát, xử lý nghiêm vi phạm dừng đỗ
Trong tiến trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào giám sát, quản lý trật tự giao thông đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ. Trên tuyến đường Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, dù hệ thống biển báo cấm dừng, cấm đỗ đã được bố trí, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra với nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, mọi hành vi đều được hệ thống camera AI ghi nhận, phân tích, trở thành căn cứ để lực lượng Công an xác minh và xử lý nghiêm theo quy định. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, siết chặt kỷ cương giao thông và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ung-dung-camera-ai-giam-sat-xu-ly-nghiem-vi-pham-dung-do-246261125164845498.htm