Ngày 25/11, Giáo hoàng Leo chỉ trích kết quả Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 2026 (COP31), cho rằng việc các quốc gia không đạt được những cam kết đủ mạnh để ứng phó với biến đổi khí hậu là diễn biến đáng lo ngại.