Các trường THCS, Tiểu học, Mầm non của địa phương đều nằm trên tuyến đường đang cải tạo; nên hàng ngày thầy cô và các học sinh đều phải đối diện với ô nhiễm môi trường bụi đất.

Ông Nguyễn Văn Hà (thôn Nhân Chính) cho biết, cứ khoảng 20 phút, gia đình lại phải dùng máy bơm tưới nước ra đường một lần, nhưng cũng chỉ cải thiện tình trạng bụi bặm phần nào.

Người dân thôn Nhân Chính, xã Hòa Phú phun nước nhằm giảm thiểu bụi đất trên tuyến đê Hữu Đáy đang cải tạo. Ảnh: Trần Thụ

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Quảng Bị Nguyễn Thị Diệu Quỳnh thông tin, Dự án cải tạo tuyến đê Hữu Đáy được khởi công ngày 21-5-2026 (thuộc gói thầu số 15 - dự án cải tạo tuyến đê Tả Bùi – Hữu Đáy).

Dự án được thành phố Hà Nội giao UBND xã Quảng Bị làm chủ đầu tư. Gói thầu số 15 thi công xây dựng tuyến đê Hữu Đáy kéo dài qua xã Quảng Bị đến ngã ba Lưu Xá (thuộc xã Hòa Phú) theo tuyến đường đê hiện trạng với chiều dài khoảng 17,5km. Giá trị dự toán xây dựng của gói thầu số 15 gần 150 tỷ đồng, do liên danh các nhà thầu gồm: Công ty TNHH xây dựng Thanh Hoa, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng ATC Hà Nội, Công ty Cổ phần Hải Minh, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phúc Thành 68, chịu trách nhiệm thi công, thời gian là 12 tháng.

Đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 40% khối lượng công việc. “Trong quá trình triển khai, đơn vị thi công phải phun nước để hạn chế ô nhiễm bụi; tuy nhiên gần đây thời tiết hanh khô, nên khó tránh khỏi việc phát sinh bụi. Chúng tôi sẽ nhắc nhở đơn vị thi công vấn đề này”, bà Nguyễn Thị Diệu Quỳnh cho biết.

Khi có phương tiện cơ giới chạy qua, ô nhiễm bụi đất từ dự án cải tạo đê Hữu Đáy sẽ ảnh hưởng đến người đi đường. Ảnh: Trần Thụ

Theo quan sát của phóng viên, tuyến đê Hữu Đáy đang được thi công, một số đoạn chạy qua địa bàn xã Quảng Bị đã được trải nhựa asphalt, nhưng nhiều đoạn vẫn chưa được đơn vị thi công triển khai cải tạo. Đoạn chạy qua địa phận xã Hòa Phú cũng rơi vào tình trạng thi công dang dở, chính vì vậy, mỗi khi có các phương tiện cơ giới chạy qua, bụi đất bốc lên mù mịt…

Ông Trần Văn Trung (thôn Phụ Chính, xã Hòa Phú) cho biết: "Dự án cải tạo đê Hữu Đáy là niềm mong mỏi lâu nay của người dân, nhưng chúng tôi nhận thấy các nhà thầu thi công chưa tập trung nhân lực, máy móc để tiến hành một cách đồng bộ. Công trình trị giá cả trăm tỷ đồng, nhưng chỉ lác đác nhân lực và máy móc. Mấy hôm trước trời mưa, đường trơn nên rất nhiều người bị ngã…".

Thi công dự án cải tạo đê Hữu Đáy - đoạn qua xã Hòa Phú. Ảnh: Trần Thụ

Để công trình về đích đúng tiến độ, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, người dân rất mong Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng xã Quảng Bị đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường.