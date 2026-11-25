Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Lương Chí Công, tân Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán. Ảnh: Báo Kiểm toán

Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Huy Hoài đã công bố Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức đối với đồng chí Lương Chí Công - thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về công tác tại Kiểm toán nhà nước và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung tặng hoa, chúc mừng đồng chí Lương Chí Công, tân Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán. Ảnh: Báo Kiểm toán

Thay mặt lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Chí Công, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đánh giá tân Phó Tổng biên tập Báo Kiểm toán là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị công tác và có nhiều kinh nghiệm trong công tác báo chí, truyền thông.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị đồng chí Lương Chí Công với bề dày công tác và chuyên môn của mình cùng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Báo Kiểm toán nỗ lực hơn nữa để đáp ứng được các yêu cầu của Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước. Đồng thời, trong thời gian tới, đồng chí Lương Chí Công cần nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, tính gương mẫu để cùng với cấp ủy và lãnh đạo Báo dẫn dắt Báo Kiểm toán đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo Kiểm toán nhà nước.

Lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tặng hoa, chúc mừng tân Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Lương Chí Công. Ảnh: Báo Kiểm toán

Nhân dịp này, lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội gồm các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Cơ quan: Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Kim Khiêm; Phụ trách Báo Hànộimới Lại Bá Hà; Phụ trách Đài Truyền hình Hà Nội Nguyễn Trung Sơn đã tặng hoa, chúc mừng đồng chí Lương Chí Công - Thành viên Hội đồng Biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội về công tác tại Kiểm toán nhà nước và được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Kiểm toán.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lương Chí Công bày tỏ niềm vinh dự và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước cùng tập thể lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đã giao nhiệm vụ mới, trên cương vị Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán.

Tân Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Lương Chí Công phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Kiểm toán

“Đây vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách rất lớn. Đó không chỉ là trách nhiệm hoàn thành công việc mà còn là trách nhiệm cùng Ban lãnh đạo, tập thể Báo Kiểm toán xây dựng môi trường kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, chất lượng và hội nhập”, tân Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán bày tỏ.

Tân Phó Tổng Biên tập Lương Chí Công cam kết cùng Ban lãnh đạo, tập thể Báo Kiểm toán tập trung ổn định tổ chức, củng cố đoàn kết; nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Kiểm toán nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức làm báo; phát triển báo điện tử, các nền tảng số cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của Báo Kiểm toán và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm toán nhà nước.