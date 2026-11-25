Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 25.11, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục duy trì hoạt động của 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Ngày 25.11, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ

Kết quả tìm kiếm ngày 25.11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 triển khai từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay lên 401 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 76 bộ có di vật kèm theo.

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, tổng kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ triển khai từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, TP.HCM đã quy tập được 1.132 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 383 bộ có di vật kèm theo.

Hơn 5 tháng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM đã quy tập được 1.132 hài cốt liệt sĩ

Cụ thể gồm 1.099 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại Khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại Khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.