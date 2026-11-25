Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ 11. Ảnh: Nhandan.vn

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Phạm Viết Thu cho biết trong nhiệm kỳ 2022 - 2026, Hội đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Tổ chức Hội được củng cố, phương thức hoạt động từng bước đổi mới; công tác tham mưu, phản biện chính sách và bảo vệ quyền lợi người mù được duy trì. Các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn và bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần cải thiện đời sống hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội xác định 10 chỉ tiêu cụ thể, trong đó chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và hội viên.

ĐẶT QUYỀN BÌNH ĐẲNG VÀ CƠ HỘI HÒA NHẬP, PHÁT TRIỂN Ở VỊ TRÍ TRUNG TÂM

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của Hội Người mù Việt Nam trong hơn 57 năm xây dựng và phát triển. Hội đã phát huy tốt vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết người mù trong cả nước.

“Khiếm thị có thể làm hạn chế đôi mắt, nhưng không thể giới hạn trí tuệ, tâm hồn, khát vọng sống có ích và đóng góp giá trị của mỗi người cho cộng đồng, xã hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Nhandan.vn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người khuyết tật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chỉ thị số 14 ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới đã thể hiện rõ quan điểm đổi mới tư duy, đặt quyền bình đẳng và cơ hội hòa nhập, phát triển ở vị trí trung tâm.

Chỉ thị số 11 ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới yêu cầu các hội lấy hội viên, nhân dân và lợi ích quốc gia - dân tộc làm trung tâm; lấy hiệu quả đóng góp cho xã hội và mức độ hài lòng của hội viên, nhân dân làm thước đo kết quả hoạt động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà tặng các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ 11. Ảnh: Nhandan

Đánh giá những đề xuất, kiến nghị của Hội là xác đáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc quan tâm, hỗ trợ, giải quyết. Những chính sách đã ban hành phải được thực hiện đúng, kịp thời, hiệu quả.

HỖ TRỢ SINH KẾ, TỪNG BƯỚC TỰ CHỦ VỀ KINH TẾ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và hội viên.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất, năng lực, tâm huyết; tạo điều kiện để hội viên, nhất là phụ nữ và người trẻ, tích cực tham gia công tác Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lấy việc chăm lo đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên làm trọng tâm; quan tâm hỗ trợ người mù có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

Phát triển các mô hình dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn, sản xuất, kinh doanh phù hợp. Tăng cường kết nối với doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để mở rộng cơ hội việc làm, giúp người mù có thu nhập ổn định, từng bước tự chủ về kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Nhandan.

Cùng với đó, mở rộng cơ hội học tập, tiếp cận tri thức và phát huy những tiến bộ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị trợ giúp phù hợp và hỗ trợ hội viên nâng cao kỹ năng số.

Tiếp tục phát triển hoạt động giáo dục chữ Braille, thư viện sách nói và tài liệu học tập dễ tiếp cận; khuyến khích người mù học tập suốt đời, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội phát huy vai trò chủ động trong tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người khuyết tật; kịp thời phản ánh những khó khăn, kiến nghị của hội viên đến cơ quan có thẩm quyền.

Tăng cường công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đào tạo nghề, tạo việc làm, giáo dục, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cho người mù.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; xây dựng hình ảnh người mù Việt Nam tự tin, sáng tạo, có trách nhiệm với cộng đồng; tạo điều kiện để người mù tham gia các hoạt động xã hội, quản lý, điều hành và đại diện cho tiếng nói của người khuyết tật.