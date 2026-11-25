Nút giao khác mức Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư hơn 2.384 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng, tăng cường liên thông giữa Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 và mạng lưới đô thị phía Tây Thủ đô.

Điểm nhấn của công trình là hầm chui trực thông 4 làn xe dài khoảng 975m cùng 4 nhánh cầu tuabin dài tổng cộng hơn 2,35km. Các nhánh cầu uốn lượn, đan nối ở nhiều cao độ, tạo nên mạng lưới giao thông đa tầng, mở ra những hướng lưu thông linh hoạt qua nút giao.

Không khí thi công khẩn trương bao trùm công trường với nhiều mũi thi công hoạt động cùng lúc. Hệ thống cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ cầu và các nhánh cầu tuabin đang từng bước hoàn thiện, tạo nên diện mạo ngày càng rõ nét cho công trình.

Sau hơn một năm thi công, nút giao khác mức Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long đang dần hiện rõ dáng vóc của một công trình giao thông đa tầng quy mô lớn.

Những nhánh cầu tuabin và đường dẫn vòng xuyến đã thành hình, đan nối các hướng lưu thông. Phía dưới, hầm chui trực thông từ đường Hoàng Tùng đang được tập trung thi công, từng bước hoàn thiện cấu trúc nút giao đa tầng.

Bám công trường, miệt mài theo từng hạng mục, anh Nguyễn Minh (quê Nghệ An) cho biết, dù công việc có nhiều phần việc phức tạp, anh cùng đồng nghiệp luôn nỗ lực bảo đảm tiến độ, đặt yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động lên hàng đầu.

Công trường sáng đèn cả ngày lẫn đêm, hàng trăm công nhân cùng máy móc miệt mài thi công theo tinh thần "3 ca, 4 kíp", chạy đua với thời gian để bảo đảm tiến độ dự án.

Từ hầm chui, đường dẫn đến hệ thống cống thoát nước, các hạng mục được triển khai đồng thời trên nhiều khu vực, từng bước hoàn thiện bức tranh tổng thể của nút giao đa tầng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long hiện đạt khoảng 38% tiến độ thi công, trong khi công tác giải phóng mặt bằng đạt 99,8%. Dự án còn 342,9m² mặt bằng của 3 hộ dân tại phường Tây Mỗ chưa bàn giao. Đáng chú ý, việc di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn là thách thức khi hệ thống cáp điện ngầm 110kV và 220kV giao cắt với vị trí thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ 4P5, ảnh hưởng đến quá trình triển khai công trình.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn lại, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và sớm hoàn tất thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Sống gần khu vực dự án, chị Vũ Phương Thảo (Khu đô thị Nam An Khánh) cho biết, việc đi lại hiện chịu ảnh hưởng bởi rào chắn và hoạt động thi công liên tục. Dù còn những bất tiện trước mắt, người dân kỳ vọng khi nút giao hoàn thành, việc kết nối giữa các khu đô thị và trục giao thông chính sẽ thuận tiện hơn, giảm áp lực ùn tắc.

Từ sáng sớm đến đêm muộn, hàng trăm công nhân, máy móc được huy động đồng loạt, chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình.

Không chỉ tạo thêm hướng lưu thông thuận lợi giữa các khu đô thị phía Tây với mạng lưới giao thông chính của Thủ đô, nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long còn góp phần khép kín những mắt xích quan trọng trên tuyến Vành đai 3,5 dài khoảng 53km. Tuyến đường kết nối từ cầu Ngọc Hồi phía Nam đến cầu Thượng Cát phía Tây Bắc Hà Nội, đi qua nhiều trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành đầu mối phân luồng quan trọng, giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường hiện hữu, hạn chế xung đột tại nút giao và mở rộng không gian kết nối đô thị phía Tây Thủ đô.

Phối cảnh nút giao khác mức Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long sau khi hoàn thành, với hệ thống hầm chui và các nhánh cầu tuabin kết nối đa tầng, tạo diện mạo đầu mối giao thông hiện đại ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội.