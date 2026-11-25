Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đánh giá, năm 2026 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trung tướng Bùi Quốc Oai phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh triệt phá thành công 34 chuyên án, vụ án, bắt giữ 80 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật, vượt chỉ tiêu 127,2%. Tổ chức 8 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 1.900 lượt học sinh, 1.400 lượt nhân dân, ngư dân, 270 phương tiện tàu thuyền; cấp phát 13.000 tờ rơi, tờ gấp các loại; tặng 550 lá cờ Tổ quốc, 550 áo phao, 1 tủ sách và 1.250 sách pháp luật cùng 170 phần quà hỗ trợ nhân dân, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, dũng cảm, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, đồng bộ, gắn với các đợt cao điểm theo kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên khu vực biển được giao quản lý.

Chỉ huy Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, ghi nhận, biểu dương những thành tích, nỗ lực của đơn vị đạt được năm 2026. Đặc biệt ngay trong những ngày đầu thực hiện Đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 đã tổ chức đấu tranh thành công 3 vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn 4kg ma túy các loại.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng thời, Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm công tác quân sự-quốc phòng, duy trì xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, giữ vững ổn định đơn vị. Thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân, ngư dân; bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần-kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, triển khai quyết liệt đồng bộ công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức đấu tranh hiệu quả với tội phạm vi phạm và tội phạm ma túy trên biển và địa bàn có liên quan.

Cũng trong chương trình làm việc, Trung tướng Bùi Quốc Oai đã đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, kịp thời thông tin một số tình hình khu vực, trong nước, sự phát triển của lực lượng; đồng thời giải đáp thắc mắc, định hướng nhận thức, tư tưởng, hành động cho cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1.