Thành phố Hồ Chí Minh thử nghiệm vận hành liên hoàn 8 cống ngăn triều chống ngập
Ngày 25/11, dự án ngăn triều tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được đưa vào thử nghiệm vận hành liên hoàn 8 cống kiểm soát triều sau 10 năm khởi công. Hệ thống thuộc Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1”.
Dự án có vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng được khởi công vào tháng 6/2016. Dự án được kỳ vọng sẽ kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570km² với khoảng 6,5 triệu dân tại khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp giải quyết dứt điểm các "rốn ngập" kinh niên do triều như đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình... ổn định dân sinh và hạ tầng đô thị.
Sau 10 năm, chiều nay, 25/1, hệ thống cống rộng 10-160m thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng lần đầu vận hành liên hoàn để chống ngập cho nhiều khu vực của Thành phố khi triều cường.
Toàn bộ dự án ngăn triều có 8 cống rộng 10-160m, trong đó 6 cống lớn gồm: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Công trình còn có 6km đê bao và kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh, cùng 41 cống nhỏ dọc các đoạn đê bao từ Vàm Thuật đến Mương Chuối.
Các cống ngăn triều được vận hành từ nhà quản lý trung tâm qua hệ thống giám sát và điều khiển tự động SCADA. Hệ thống thu thập dữ liệu mực nước, lượng mưa tại 19 điểm quan trắc để theo dõi diễn biến và phối hợp điều khiển cửa van, trạm bơm, âu thuyền. Hệ thống cũng phục vụ giám sát, cảnh báo và hỗ trợ điều phối giao thông thủy.
Đợt vận hành thử đã cho thấy hiệu quả ngăn triều của dự án; tuy nhiên, khả năng chống ngập trong vùng bảo vệ phụ thuộc việc dẫn nước mưa từ đường phố về kênh, rạch.
Nhà đầu tư khẳng định, với lượng mưa dưới 100mm theo thiết kế, khu vực dự án sẽ không ngập nếu hệ thống cống trên các tuyến đường thông thoáng và dẫn được nước về kênh, rạch. Vấn đề còn lại là đồng bộ hệ thống thoát nước để tránh ngập cục bộ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-thu-nghiem-van-hanh-lien-hoan-8-cong-ngan-trieu-chong-ngap-post1005368.html