Thành phố Hồ Chí Minh thử nghiệm vận hành liên hoàn 8 cống ngăn triều chống ngập.

Dự án có vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng được khởi công vào tháng 6/2016. Dự án được kỳ vọng sẽ kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570km² với khoảng 6,5 triệu dân tại khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp giải quyết dứt điểm các "rốn ngập" kinh niên do triều như đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình... ổn định dân sinh và hạ tầng đô thị.

Sau 10 năm, chiều nay, 25/1, hệ thống cống rộng 10-160m thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng lần đầu vận hành liên hoàn để chống ngập cho nhiều khu vực của Thành phố khi triều cường.

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 25/11, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều Thành phố Hồ Chí Minh.

Riêng cống Mương Chuối là công trình lớn nhất trong dự án, có bốn cánh cửa nên quy trình vận hành phức tạp và mất nhiều thời gian hơn. Theo quy định, hai cánh cửa ở hai bên biên phải được đóng trước, sau đó mới đến hai cánh ở giữa nhằm hạn chế dòng nước xoáy gây xói lở khu vực bờ.

Cống Mương Chuối ngoài 4 cửa van chính còn có 2 cửa âu thuyền. Với khẩu độ 160m, đây là cống có khẩu độ lớn nhất trong hệ thống 8 cống kiểm soát triều thuộc dự án

Toàn bộ dự án ngăn triều có 8 cống rộng 10-160m, trong đó 6 cống lớn gồm: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Công trình còn có 6km đê bao và kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh, cùng 41 cống nhỏ dọc các đoạn đê bao từ Vàm Thuật đến Mương Chuối.

Các cống ngăn triều được vận hành từ nhà quản lý trung tâm qua hệ thống giám sát và điều khiển tự động SCADA. Hệ thống thu thập dữ liệu mực nước, lượng mưa tại 19 điểm quan trắc để theo dõi diễn biến và phối hợp điều khiển cửa van, trạm bơm, âu thuyền. Hệ thống cũng phục vụ giám sát, cảnh báo và hỗ trợ điều phối giao thông thủy.

Trung tâm điều hành được đặt tại Nhà quản lý trung tâm, cống kiểm soát triều Mương Chuối, giữ vai trò giám sát và điều phối hoạt động của các công trình trong toàn hệ thống.

Các cống ngăn triều được vận hành từ Nhà quản lý trung tâm qua hệ thống giám sát và điều khiển tự động SCADA.

Để xác định thời điểm đóng cống, đơn vị vận hành đối chiếu mực nước thực tế tại từng cống với ngưỡng 1,2m. Việc đóng, mở cống sau đó thực hiện theo quy trình phù hợp điều kiện thời tiết thực tế.

Tại thời điểm đỉnh triều bên ngoài vượt 1,8m, hệ thống kiểm soát mực nước phía trong vùng bảo vệ, duy trì mức chênh lệch giữa trong và ngoài trên 80cm.

Tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng triều cường như đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình, mặt đường được ghi nhận khô ráo trong thời gian vận hành.

Việc vận hành hệ thống được kỳ vọng góp phần hạn chế ảnh hưởng của triều cường, giảm nguy cơ ngập tại các khu vực được bảo vệ, duy trì hoạt động sinh kế và nâng cao khả năng thích ứng của thành phố trước tác động biến đổi khí hậu.

Đợt vận hành thử đã cho thấy hiệu quả ngăn triều của dự án; tuy nhiên, khả năng chống ngập trong vùng bảo vệ phụ thuộc việc dẫn nước mưa từ đường phố về kênh, rạch.

Nhà đầu tư khẳng định, với lượng mưa dưới 100mm theo thiết kế, khu vực dự án sẽ không ngập nếu hệ thống cống trên các tuyến đường thông thoáng và dẫn được nước về kênh, rạch. Vấn đề còn lại là đồng bộ hệ thống thoát nước để tránh ngập cục bộ.