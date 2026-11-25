Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng TP. Huế đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sáng 26/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mưa lớn. Ảnh: Sơn Tùng

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.