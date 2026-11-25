Ngày 25/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai cho biết đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51, đoạn từ Ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nút giao ngã tư Vũng Tàu, một trong những nút giao có mật độ các phương tiện tham gia lưu thông đông đúc.

Theo hồ sơ được phê duyệt, dự án do liên danh 4 doanh nghiệp đề xuất đầu tư, gồm: Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII), Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII, Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng IMIC và Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Land Việt Nam.

Trong đó, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM là đại diện liên danh nhà đầu tư. Dự án được HĐND tỉnh Đồng Nai (nay là HĐND TP Đồng Nai) thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/4/2026, theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Về quy mô, dự án có chiều dài khoảng 6 km, điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt, phường Trấn Biên và điểm cuối tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân. Trong đó, phần cầu cạn dài hơn 4,6 km.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h, mặt cắt cầu chính rộng 26 m với 6 làn xe. Phần đường bên dưới sẽ được nâng cấp, cải tạo, bảo đảm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Nút giao Cổng 11 nơi có mật độ các phương tiện tham gia giao thông phức tạp, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Dự án còn xây dựng 3 nút giao tại Ngã tư Vũng Tàu, Hương Lộ 2 và Cổng 11; đồng thời đầu tư hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, chiếu sáng, cây xanh, giao thông thông minh và thu phí.

Khi hoàn thành, tuyến đường trên cao được kỳ vọng góp phần tăng năng lực lưu thông trên quốc lộ 51, giảm áp lực giao thông tại các nút giao trọng điểm, đồng thời tăng khả năng kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư khoảng hơn 16.400 tỷ đồng thuộc dự án nhóm A. Dự kiến, nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 58,19 ha. Trong đó phường Trấn Biên 11,43ha; phường Long Hưng 41,62ha; phường Phước Tân 4,49ha và phường Long Bình 0,66ha.