Chiều 25/11, giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Hố Nai (TP Đồng Nai), rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài khoảng 3km sau sự cố xe container bị gập đầu kéo.

Theo thông tin ban đầu, hơn 15h cùng ngày, xe container mang BKS 61H-191.15 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM. Khi tài xế cho xe rẽ vào đường Thái Hòa 6, phương tiện bất ngờ gặp sự cố.

Hiện trường vụ xe container gặp sự cố trên Quốc lộ 1.

Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu kéo bị gập góc với rơ-moóc, cabin xoay ngang về phía lề đường, khiến phương tiện không thể tiếp tục di chuyển. Phần rơ-moóc nằm chắn một phần Quốc lộ 1, thu hẹp không gian lưu thông, khiến các phương tiện qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Sự cố xảy ra vào thời điểm mật độ phương tiện qua lại đông, khiến giao thông trên tuyến quốc lộ nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn tắc.

Dòng phương tiện xếp hàng kéo dài khoảng 3km.

Hàng dài ô tô, xe tải, xe container nối đuôi nhau, di chuyển chậm trên quốc lộ 1 theo hướng đi TPHCM. Dòng phương tiện ùn ứ kéo dài khoảng 3km đến khu vực ngã 3 Trị An (xã Bình Minh).

Anh Phong, một người dân có mặt tại hiện trường, cho biết lượng phương tiện ùn ứ ngày càng đông sau khi xảy ra sự cố. Một số tài xế đã chuyển hướng vào đường Điểu Xiển để tránh khu vực ùn tắc.

Trong khi dòng ô tô di chuyển khó khăn, nhiều người đi xe máy phải len lỏi qua các phương tiện hoặc chạy lên lề đường để tìm lối đi.

Hai xe cứu thương phải len lỏi băng qua khu vực ùn tắc.

Thậm chí, xe cứu thương khi lưu thông qua khu vực cũng phải di chuyển lên lề đường để vượt qua dòng phương tiện đang ùn ứ trên Quốc lộ 1.

Xe cẩu trọng tải lớn đến hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Hố Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp xử lý sự cố nhằm sớm giải phóng mặt đường.

Sự cố xe container khiến việc lưu thông của người dân qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng nỗ lực xử lý và giải tỏa ùn tắc trên qua khu vực.