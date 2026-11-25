Chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ trái phép trên đường vào sân bay
Là tuyến giao thông huyết mạch kết nối với Sân bay quốc tế Nội Bài, đường Võ Nguyên Giáp mỗi ngày phải tiếp nhận lượng phương tiện rất lớn. Thế nhưng, bất chấp hệ thống biển cấm dừng, đỗ đã được bố trí, một số lái xe vẫn ngang nhiên dừng phương tiện trên đường để chờ đón khách. Không chỉ gây cản trở lưu thông, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường có tốc độ di chuyển cao.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chan-chinh-tinh-trang-dung-do-trai-phep-tren-duong-vao-san-bay-246261125165600139.htm