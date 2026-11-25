Chiều 25/11, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam (Carlsberg Việt Nam) liên quan các hoạt động hỗ trợ của Carlsberg Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía Carlsberg Việt Nam có ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc công ty cùng các thành viên trong đoàn.