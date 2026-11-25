Thường trực Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chi tiết; trong đó, tập trung xây dựng phương án tổ chức, kịch bản chương trình khai mạc, bế mạc và các hoạt động hưởng ứng Festival.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, diễn ra ngày 20/12/2026

Đồng thời, các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ lễ hội cần được bố trí khoa học, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính liên kết và xuyên suốt. Ưu tiên lựa chọn những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại có nội dung đặc sắc, sáng tạo, tạo dấu ấn riêng; qua đó quảng bá hình ảnh, thương hiệu Đà Lạt - Lâm Đồng, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ.

Đáng chú ý, chương trình khai mạc Festival sẽ có hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp. Việc tổ chức phải phù hợp với quy mô, tính chất lễ hội, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và tuân thủ các quy định hiện hành.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, diễn ra từ ngày 20 - 31/12/2026, với 11 chương trình, hoạt động chính cùng nhiều hoạt động hưởng ứng trên địa bàn tỉnh.