Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X (2022 - 2026), những thuận lợi, khó khăn và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện Đại hội lần thứ XI (2026 - 2031); kiến nghị và đề xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, Hội đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổ chức Hội được củng cố, phương thức hoạt động từng bước đổi mới; công tác tham mưu, phản biện chính sách và bảo vệ quyền lợi người mù được duy trì. Dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần cải thiện đời sống hội viên. Các lĩnh vực truyền thông, giáo dục, công nghệ thông tin, văn hóa - thể thao, hợp tác quốc tế và chăm lo phụ nữ, trẻ em có chuyển biến tích cực.

Đại hội lần thứ XI, Hội đặt ra 10 chỉ tiêu cụ thể. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong nhiệm kỳ mới là phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cán bộ, hội viên trong toàn Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bày tỏ xúc động khi gặp mặt đoàn đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ XI, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Hội Người mù Việt Nam trong chặng đường hơn 57 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày thành lập (năm 1969) đến nay. Hội đã phát huy tốt vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết người mù trong cả nước, thắp lên ánh sáng bằng nghị lực, ý chí, khát vọng sống đẹp trong cuộc đời. Khiếm thị có thể làm hạn chế đôi mắt, nhưng không thể giới hạn trí tuệ, tâm hồn, khát vọng sống có ích và đóng góp giá trị của mỗi người cho cộng đồng, xã hội.

Chia sẻ với những khó khăn, trăn trở và những nguyện vọng chính đáng của các hội viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Hội Người mù Việt Nam đã đạt được trong suốt thời gian qua; trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ, hội viên, các gia đình và những người đã bền bỉ đồng hành với Hội.

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người khuyết tật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chỉ thị số 14 ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới đã thể hiện rõ quan điểm đổi mới tư duy, đặt quyền bình đẳng và cơ hội hòa nhập, phát triển ở vị trí trung tâm.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 11 ngày 20/7/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới, trong đó yêu cầu các hội quần chúng lấy hội viên, nhân dân và lợi ích quốc gia - dân tộc làm trung tâm và lấy hiệu quả đóng góp cho xã hội và mức độ hài lòng của hội viên và nhân dân làm thước đo kết quả hoạt động.

Qua theo dõi và nghe báo cáo, phát biểu của các hội viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các kiến nghị đề xuất rất xác đáng. Đây là những vấn đề đòi hỏi trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quan tâm hỗ trợ, giải quyết. Những chính sách đã ban hành phải được thực hiện đúng, kịp thời, hiệu quả.

Đánh giá cao 10 chỉ tiêu cụ thể của công tác Hội và phong trào của người mù cả nước trong nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và hội viên; cần phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mù, xây dựng Hội thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, mái nhà chung ấm áp của người mù trong cả nước.

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các cấp Hội quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất, năng lực, tâm huyết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ có năng lực, uy tín; tạo điều kiện để hội viên, nhất là phụ nữ và người trẻ, tích cực tham gia công tác Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, lấy việc chăm lo đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên làm trọng tâm; quan tâm hỗ trợ người mù có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới. Phát triển các mô hình dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn, sản xuất, kinh doanh phù hợp. Tăng cường kết nối với doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để mở rộng cơ hội việc làm, giúp người mù có thu nhập ổn định, từng bước tự chủ về kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mở rộng cơ hội học tập, tiếp cận tri thức và phát huy những tiến bộ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị trợ giúp phù hợp và hỗ trợ hội viên nâng cao kỹ năng số; tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động giáo dục chữ Braille, thư viện sách nói và tài liệu học tập dễ tiếp cận; khuyến khích người mù học tập suốt đời, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hội cần phát huy vai trò chủ động trong tuyên truyền, vận động xã hội, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách đối với người khuyết tật. Hội cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh những khó khăn, kiến nghị của hội viên đến cơ quan có thẩm quyền; tăng cường công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đào tạo nghề, tạo việc làm, giáo dục, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cho người mù; tiếp tục khẳng định vai trò của Hội trong ban lãnh đạo các tổ chức quốc tế của người mù.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên xây dựng hình ảnh người mù Việt Nam tự tin, sáng tạo, có trách nhiệm với cộng đồng. Khơi dậy ý chí, nghị lực vượt khó và khuyến khích hội viên chủ động học tập, lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và đóng góp cho đất nước. Tạo điều kiện để người mù tham gia các hoạt động xã hội, quản lý, điều hành và đại diện cho tiếng nói của người khuyết tật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương xem xét các đề xuất, kiến nghị của Hội; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội, nhất là y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, đào tạo nghề cho người khuyết tật nói chung, người mù nói riêng, bảo đảm thực thi hiệu quả; tạo điều kiện để Hội tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế và nâng cao năng lực số cho người khiếm thị.

Thực hiện: Nguyễn Hồng Điệp/TTXVN

Báo: Thể thao và Văn hoá