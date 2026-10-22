Giữ lửa tri ân cho thế hệ trẻ

Về nguồn ở Mặt trận 23 tháng 10

Khu vực tưởng niệm tại Tượng đài 23 tháng 10 cùng Bia tưởng niệm chiến sĩ 23 tháng 10 (phường Tây Nha Trang).

Cách đây 81 năm, vào ngày 23/10/1945, quân và dân Nha Trang - Khánh Hòa đồng loạt tấn công địch tại nhiều vị trí ở thị xã Nha Trang, mở màn cho 101 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường nhằm vây chặt giặc Pháp tại Nha Trang. Trận đánh đã tạo thời cơ quý báu cho toàn tỉnh, khu vực Nam Trung Bộ và cả nước tranh thủ củng cố, xây dựng thực lực về mọi mặt để sẵn sàng bước vào cuộc kháng chiến lâu dài.

Theo lịch sử Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, đúng 3 giờ sáng 23/10/1945, lệnh tấn công của quân ta phát ra từ một khối thuốc nổ mạnh đặt bên ngoài hầm xe lửa số 1. Lập tức, một loạt vị trí quân địch bị lực lượng của ta nổ súng tấn công mãnh liệt như: khu nhà ga Nha Trang, nhà đèn (Sở điện lực), Sở thuộc (Viện Pasteur), khu Bình Tân… Tại khu vực nhà ga, chỉ sau vài phút nổ súng, ta đã làm chủ trận địa, tiêu diệt toàn bộ quân địch, thu nhiều vũ khí và trang bị. Tại đây, đồng chí Võ Văn Ký, người chỉ huy lực lượng tự vệ Nha Trang, đã chiến đấu dũng cảm và anh dũng hy sinh. Tên của ông sau đó được đặt cho ngôi trường trung học cơ sở, công viên nơi trận đánh khởi đầu và con đường nằm trước ga Nha Trang ngày nay.

Tự hào về công viên mang tên anh hùng liệt sĩ Võ Văn Ký, các thế hệ người dân sinh sống ở khu vực này luôn giữ gìn khu vực tượng đài 23 tháng 10 và thường xuyên có các hoạt động về nguồn, tổ chức lễ kết nạp đảng viên tại đây.

Học sinh cấp Trung học cơ sở dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài 23 tháng 10 cùng Bia tưởng niệm chiến sĩ 23 tháng 10 (phường Tây Nha Trang).

Sau khi sáp nhập, ngôi trường Võ Văn Ký được đổi tên thành Trường Trung học cơ sở Tây Nha Trang. Mới đây, thầy và trò nhà trường đã tổ chức “Hành trình đến địa chỉ đỏ Võ Văn Ký”. Ông Nguyễn Anh Hữu, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tây Nha Trang cho biết, qua chuỗi hoạt động đến địa chỉ đỏ, nhà trường tổ chức cho các em học sinh ôn lại truyền thống cách mạng của dân tộc, sự hy sinh của liệt sĩ Võ Văn Ký cùng những giá trị ông để lại cho công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc năm 1945. Từ đó, giúp học sinh thêm tự hào về truyền thống ngôi trường, nỗ lực học tập để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông ta, để có hòa bình, độc lập, tự do như hôm nay.

Sau khi chỉnh trang khu tượng đài và dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài 23 tháng 10 cùng Bia tưởng niệm chiến sĩ 23 tháng 10 (Công viên 23 tháng 10, phường Tây Nha Trang), em Trần Minh Bảo, học sinh lớp 6A1, Trường Trung học cơ sở Tây Nha Trang xúc động chia sẻ: Sự hy sinh của cha ông và các anh hùng liệt sĩ ngày trước là vô cùng to lớn. Học sinh hôm nay sau khi tiếp thu kiến thức sẽ tuyên truyền truyền thống hào hùng của liệt sĩ Võ Văn Ký nói riêng và các liệt sĩ Việt Nam nói chung đến các bạn. Qua đó, nguyện ra sức phấn đấu học tập để xứng đáng với hòa bình mà các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bản thân, tiếp bước con đường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hiện nay, phần mộ của liệt sĩ Võ Văn Ký nằm trang trọng tại Nghĩa trang Hòn Dung, phường Bắc Nha Trang. Tại đây, các em học sinh đã trang trọng thắp nén hương, dâng hoa và lắng nghe lịch sử về người anh hùng dũng cảm hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.

Thầy và trò học sinh Trường THCS Tây Nha Trang thắp nhang ở mộ phần liệt sĩ Võ Văn Ký, nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ôn lại truyền thống dưới mái nhà xưa của liệt sĩ

Hành trình về địa chỉ đỏ tiếp tục đưa học sinh Trường Trung học cơ sở Tây Nha Trang đến thăm ngôi nhà của liệt sĩ Võ Văn Ký ở thôn Đại Tập, xã Hòa Trí (xã Ninh Thân cũ), tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, các em được tận mắt quan sát những tấm huy chương được treo trang trọng trong căn nhà xưa cũ trăm năm mà gia đình liệt sĩ Võ Văn Ký vẫn còn lưu giữ.

Đón tiếp và chia sẻ về cuộc đời hoạt động cách mạng của liệt sĩ Võ Văn Ký, ông Võ Khánh (cháu ruột, 86 tuổi) kể lại theo trí nhớ đứt đoạn, bởi thời điểm liệt sĩ Võ Văn Ký hy sinh, ông Khánh còn rất nhỏ. Cả gia đình ông Võ Khánh tiếp bước truyền thống của liệt sĩ Võ Văn Ký đều tham gia cách mạng. Hiện nay, ngôi nhà cũ của liệt sĩ Võ Văn Ký đang lưu giữ tấm gia phả ghi tên các liệt sĩ trong gia đình, cùng các Bằng Tổ quốc ghi công và tư liệu về cuộc đời chiến đấu, hy sinh anh dũng của các anh hùng.

Cùng với việc cho học sinh quan sát hình ảnh lịch sử trực tiếp, nhà trường còn ứng dụng công nghệ số vào giáo dục truyền thống. Thông qua quét mã QR, học sinh nhận câu hỏi trực tiếp, giúp việc tiếp thu kiến thức về cuộc đời liệt sĩ Võ Văn Ký và Mặt trận 23 tháng 10 trở nên dễ nhớ, dễ hiểu.

Học sinh ôn lại truyền thống cách mạng dân tộc bên ngôi nhà cũ của liệt sĩ Võ Văn Ký ở xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa.

Có mặt tại không gian này, ông Ngụy Như Ánh, Phó Chủ tịch Hội tem Khánh Hòa, đã chia sẻ với các em học sinh về những con tem và bìa thư liên quan đến Mặt trận 23 tháng 10. Theo ông Ánh, đây là cách lưu lại lịch sử cho thế hệ sau. Việc tìm hiểu kiến thức qua sách vở, những chuyến đi thực tế hay qua những con tem sẽ góp phần trang bị cho học sinh kiến thức bổ ích về văn hóa, lịch sử quê hương; giúp các em bồi đắp tình yêu đất nước, phấn đấu nỗ lực học tập để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Chị Nguyễn Thư Hương Thảo, phụ huynh ở phường Tây Nha Trang, không khỏi xúc động khi đồng hành cùng con trong hành trình tiếp lửa truyền thống cách mạng. Ngoài kiến thức về ngôi trường mang tên liệt sĩ Võ Văn Ký và đường 23/10, chị còn biết thêm về Bưu cục 23/10 - bưu cục duy nhất của cả nước mang số hiệu một trận đánh lịch sử: “Không chỉ với lớp trẻ, chúng tôi cảm thấy hành trình về địa chỉ đỏ rất ý nghĩa. Tôi mong sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm lịch sử bằng mắt, bằng tay như thế này để học sinh thực sự được 'chạm' vào lịch sử một cách chân thực nhất”.

Đối với những người làm công tác giáo dục, việc giảng dạy và nhắc nhớ các em về những anh hùng dân tộc, sự kiện lịch sử là nhiệm vụ rất quan trọng. Thầy Phạm Vũ Thanh An, giáo viên Trường Trung học cơ sở Tây Nha Trang cho rằng, thời gian có thể xóa nhòa tất cả nhưng chúng ta không bao giờ được phép quên những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình. Hành trình từ Công viên 23 tháng 10 - Nghĩa trang Hòn Dung - xã Hòa Trí của thầy và trò nhà trường chính là minh chứng sinh động cho điều đó.

Học sinh ôn lại truyền thống cách mạng dân tộc bên ngôi nhà cũ của liệt sĩ Võ Văn Ký ở xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa.

Anh Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa chia sẻ, giáo dục truyền thống cách mạng là một trong những nội dung trọng tâm trong hoạt động hằng năm của thanh niên, góp phần bồi đắp nhân cách, phẩm chất và lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.

Những năm qua, các cấp hội, đoàn thể trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, gần gũi, phù hợp với tâm lý và nhu cầu của thanh thiếu niên. Bên cạnh tuyên truyền trên lớp học và các kênh thông tin đại chúng, việc tổ chức các chuyến đi đến địa chỉ đỏ, trải nghiệm thực tế kết hợp ứng dụng công nghệ số đã đưa lịch sử, truyền thống đến gần hơn với lớp trẻ. Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục truyền thống cách mạng theo hướng trực quan, sinh động, tăng tính trải nghiệm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, giúp thế hệ trẻ thêm tự hào dân tộc, sống có lý tưởng, khát vọng cống hiến và phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp của quê hương.