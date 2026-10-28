Lữ đoàn 171 khánh thành công trình tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dự lễ khánh thành có Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171.

Thượng tá Trần Thanh Vũ, Chính ủy Lữ đoàn 171 phát biểu.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 dự lễ khánh thành.

Theo Thượng tá Trần Thanh Vũ, Chính ủy Lữ đoàn 171, công trình tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng trong khuôn viên của đơn vị nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời là hình thức cụ thể hoá việc thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, người sáng lập, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, "Người Anh Cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị Tổng Tư lệnh đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Các đại biểu tham quan công trình tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Lữ đoàn.

Cũng theo Chỉ huy Lữ đoàn 171, việc khánh thành công trình hôm nay là việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp; đồng thời tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 tiếp tục thi đua, lập nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.