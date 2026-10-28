Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Quang cảnh buổi tổng duyệt.

Dự buổi tổng duyệt có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự tổng duyệt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự tổng duyệt.

Theo kế hoạch, Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, gồm các nội dung: Nghệ thuật khai từ, diễn văn kỷ niệm, công bố các quyết định khen thưởng và chương trình nghệ thuật đặc biệt. Màn bắn pháo hoa nổ tầm cao sẽ khép lại buổi lễ.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tái hiện hành trình 195 năm xây dựng, phát triển của tỉnh Thái Nguyên.

Sự kết hợp giữa các giá trị văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại, đặc biệt là những màn trình diễn tôn vinh văn hóa trà, góp phần khắc họa bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp của đất và người Thái Nguyên, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh, những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Thái Nguyên đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát kịch bản, nội dung nghệ thuật, phương án kỹ thuật và công tác tổ chức. Qua đó, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các khâu chuẩn bị, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, đúng kế hoạch.

Tại buổi tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cơ bản thống nhất với kịch bản và chương trình nghệ thuật. Đồng thời đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục rà soát, bố trí hợp lý các vị trí quay truyền hình trực tiếp, tạo thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp và việc di chuyển của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm.

Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và những điều kiện cần thiết khác phải được triển khai đồng bộ, góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (4/11/1831 – 4/11/2026) và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 sẽ diễn ra vào tối 30-10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng.