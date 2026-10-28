Phố đi bộ Thái Nguyên gấp rút hoàn thiện trước thềm Festival Trà Quốc tế 2026

Chỉ còn ít ngày trước khi Festival Trà Quốc tế 2026 diễn ra, công trình phố đi bộ trung tâm Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị cho các hoạt động của sự kiện.

Festival dự kiến diễn ra từ ngày 30.10 - 7.11 với chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa trà, xúc tiến thương mại và giao lưu quốc tế, phố đi bộ được lựa chọn làm một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động trọng điểm.

Nằm đối diện Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phố đi bộ tọa lạc tại vị trí đắc địa, kết nối các tuyến đường lớn và không gian sinh hoạt cộng đồng tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Các hạng mục tại dự án Phố đi bộ trung tâm Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thiện

Ghi nhận của PV Văn Hóa vào cuối tháng 10.2026, nhiều hạng mục tại công trình đang được khẩn trương hoàn thiện, từ chỉnh trang cảnh quan, lắp đặt thiết bị đến vệ sinh mặt bằng.

Các công trình điểm nhấn như tháp đồng hồ, mái vòm cùng hệ thống chiếu sáng và khu vực dành cho người đi bộ đang được hoàn thiện, hướng tới hình thành không gian cảnh quan đồng bộ, phục vụ nhu cầu tham quan và tổ chức sự kiện.

Trên công trường, các công nhân, máy móc được huy động đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, chỉnh trang mặt bằng và hoàn thiện khu vực tuyến chính trước thời điểm diễn ra Festival.

Song song với việc hoàn thiện công trình, công tác chuẩn bị không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, thương mại cũng đang được triển khai, trong đó có bố trí gian hàng và khu vực trưng bày sản phẩm.

Các công nhân đang gấp rút hoàn thiện hạng mục cuối cùng, chuẩn bị cho sự kiện Festival Trà Quốc tế 2026

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế diễn ra tối 30.10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, mở đầu chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa trà, quảng bá sản phẩm địa phương và thúc đẩy giao lưu hợp tác quốc tế.

Tại không gian Phố Trà, các gian hàng dự kiến giới thiệu sản phẩm trà, kết hợp hoạt động thưởng trà, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa, tạo cơ hội để người dân, du khách tìm hiểu những nét đặc trưng của trà Thái Nguyên.

Các hoạt động trưng bày cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trà giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ và quảng bá thương hiệu trà địa phương.

Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật dự kiến tạo thêm sức hút cho khu vực trung tâm, đưa phố đi bộ trở thành một trong những điểm đến của người dân và du khách trong dịp Festival.

Dự án phố đi bộ có quy mô gần 7ha, tổng mức đầu tư gần 900 tỉ đồng gồm không gian đi bộ, khu thương mại, dịch vụ và các công trình phụ trợ.

Lễ tổng duyệt Festival Trà Quốc tế 2026 tối ngày 28.10

Công trình được kỳ vọng bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và trải nghiệm văn hóa tại trung tâm tỉnh.

Việc đưa phố đi bộ vào phục vụ Festival Trà Quốc tế 2026 không chỉ bổ sung địa điểm tổ chức sự kiện mà còn tạo điều kiện kết nối hoạt động quảng bá văn hóa trà với các dịch vụ thương mại, du lịch và giải trí.

Sau Festival, công trình được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí của người dân, góp phần phát triển các dịch vụ ẩm thực, mua sắm và tạo thêm sức hút cho khu vực trung tâm Thái Nguyên.