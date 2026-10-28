Tây Ban Nha: Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc, hé lộ nguyên nhân ban đầu

Từ ngày 1/1/2027, Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ tài chính đáng chú ý nhằm khuyến khích sinh đủ hai con và nâng cao chất lượng dân số. Đáng chú ý, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi có thể nhận 4 triệu đồng, trong khi các cặp đôi khám sức khỏe trước kết hôn được hỗ trợ 1 triệu đồng.