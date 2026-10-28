Thái Nguyên tổng duyệt Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế năm 2026

Tối 28.10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) diễn ra tổng duyệt chương trình kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831 - 2026) và khai mạc Festival Trà Quốc tế năm 2026.

Với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”, chương trình gồm lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật khai mạc Festival dàn dựng công phu kết hợp âm nhạc, múa cùng hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Điểm nhấn là trường đoạn nghệ thuật “Thái Nguyên - Mạch nguồn lịch sử” tái hiện hành trình phát triển, truyền thống cách mạng và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh.

Toàn cảnh buổi tổng duyệt

Chương trình được dàn dựng sân khấu quy mô lớn cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tái hiện hành trình 195 năm xây dựng, phát triển của tỉnh.

Sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại cùng các màn trình diễn về văn hóa trà góp phần tôn vinh bản sắc trà và khát vọng phát triển của Thái Nguyên.

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát tổng thể kịch bản và công tác tổ chức, qua đó Ban tổ chức kịp thời điều chỉnh các khâu cần thiết để sự kiện diễn ra trang trọng và đúng kế hoạch.

Lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế 2026 mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, khẳng định vị thế chính trị và truyền thống cách mạng vẻ vang của Thái Nguyên.

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc

Đây là dịp tôn vinh thành tựu phát triển, tri ân thế hệ đi trước và khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người dân địa phương.

Sự kiện cũng góp phần là đòn bẩy quảng bá hình ảnh Thái Nguyên, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa và nâng tầm thương hiệu “Đệ nhất danh trà” trên thị trường quốc tế.