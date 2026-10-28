Công an kiểm tra quán ăn bán bữa cơm bình dân giá 640.000 đồng

Bữa cơm gồm nửa con gà luộc, rau lang luộc, thịt kho trứng, canh cải và cơm được tài xế phản ánh có tổng giá 640.000 đồng.

Ngày 28/10, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xác minh thông tin phản ánh về bữa cơm bình dân có giá 640.000 đồng tại một quán ăn trên địa bàn.

Theo ông Lực, qua xác minh ban đầu, công an xác định người đăng tải thông tin về quán cơm B.C. đang sinh sống tại Hải Phòng. Công an xã Nghĩa Giang đã liên hệ với người này để thu thập thêm thông tin liên quan đến sự việc. Đồng thời, UBND xã thành lập tổ kiểm tra tại quán cơm.

Lãnh đạo địa phương cho biết việc kiểm tra nhằm làm rõ nội dung phản ánh và xác định trách nhiệm của các bên. Nếu phát hiện chủ quán có vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.

Trước đó, ông T.C.Đ. (sinh năm 1975) xác nhận là người đăng tải clip phản ánh bữa cơm tại quán B.C. có giá 640.000 đồng.

Theo lời kể của ông Đ., trong chuyến lái xe chở 3 người thân từ Vũng Tàu về Hải Phòng, gia đình ông dừng ăn tại quán B.C. sau khi rời cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Hoá đơn tính tiền bữa ăn có giá 640.000 đồng gây xôn xao mạng xã hội.

Ông cho biết đã gọi nửa con gà luộc, một đĩa rau lang luộc, một đĩa thịt kho trứng, một tô canh cải và một tô cơm. Theo ông Đ., quán không niêm yết giá món ăn và nhân viên cũng không thông báo giá trước khi khách gọi món.

Gia đình có 4 người nhưng theo ông Đ., chủ yếu chỉ có hai vợ chồng ông ăn, trong khi mẹ vợ đã lớn tuổi và một cháu nhỏ ăn rất ít hoặc không ăn.

Sau bữa ăn, ông Đ. bất ngờ khi nhận hóa đơn 640.000 đồng. Trong đó, nửa con gà luộc được tính 300.000 đồng, thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm 50.000 đồng.

Ông Đ. cho rằng giá các món còn lại cũng cao so với lượng thức ăn được phục vụ. Theo người này, ban đầu ông không muốn đưa sự việc lên mạng xã hội vì lo ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quán. Tuy nhiên, ông quyết định đăng tải sau khi cho rằng mình bị chủ quán chửi bới, xúc phạm lúc góp ý về giá tiền.

Trong khi đó, bà T.T.M.T., chủ quán cơm B.C., cho biết quán bán hai loại gà với giá 400.000 đồng và 500.000 đồng mỗi con. Theo bà, khách gọi nửa con gà loại 500.000 đồng và sau đó yêu cầu thêm thịt nên nhân viên tính 300.000 đồng.

"Đúng ra nửa con gà là 250.000 đồng nhưng người này yêu cầu thêm thịt nên nhân viên quán lấy giá 300.000 đồng. Đây là loại gà ngon, giá mua vào đã 170.000 đồng/kg nên sau khi làm sạch, chế biến rồi bán 500.000 đồng mỗi con là không cao", bà T.T.M.T. nói.

Hiện vụ việc đang được chính quyền địa phương và công an tiếp tục xác minh, làm rõ.